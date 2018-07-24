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6亿融资面临爆仓：长生生物董事长之子质押率增至96%

6亿融资面临爆仓：长生生物董事长之子质押率增至96%
2018年07月24日 18:54 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 林倩

　　随着长生生物疫苗事件的进一步发酵，其大股东股票质押情况也引起了市场的关注。

　　7月23日，长生生物科技股份有限公司（002680，长生生物）发布公告称，该公司副董事长、副总经理、实际控制人之一的张洺豪进行补充质押，三笔补充质押的质押起始日均为7月20日，质押到期日为2019年3月和4月不等。三笔补充质押共计7336.24万股，本次质押占其所持股份比例达42.15%。质权人显示为兴业证券。

　　至此，张洺豪累计质押长生生物股份达16686.24万股，占其持股比例的95.87%，占长生生物股本总额的17.14%。截至7月23日，张洺豪持有长生生物1.74亿股，占长生生物股本总额的17.88%。

　　长生生物早前发布的公告显示，该公司董事长高俊芳和张洺豪为一致行动人，张洺豪为高俊芳之子。

　　7月24日晚间，兴业证券公告称，张洺豪实际质押长生生物的股份数为1.67亿股，这与长生生物披露的数据一致；待回购金额为6.3亿元，履约保障比例为306.62%。

　　兴业证券表示，“鉴于长生生物已被国家药监局、中国证监会立案调查，深交所对长生生物大股东、董监高所持股份实施限售，公司将实时跟踪事态发展，及时评估对公司经营状况的影响并作出应对。”

　　公告显示，张洺豪曾于2017年4月20日和5月15日分别质押给兴业证券1860万股和7490万股，累计质押股份为9350万股，质押时限为两年，用途为偿还借款和项目投资。根据东方财富Choice金融终端数据测算，此次股权质押预估警戒线为10.3元和10.5元，平仓线在9.01元和9.23元。

　　受疫苗造假案件影响，长生生物已经连续7个跌停，股价跌至11.75元/股，7月20日张洺豪补充质押，缓解平仓风险的意图较为明显。

　　不过，在张洺豪大力补充质押的同时，他的母亲、长生生物主要股东高俊芳，则解除了全部质押。

　　长生生物7月20日的公告提及，该公司董事长高俊芳所持有公司的全部被质押股份解除质押，解除质押股数为2800万股，质押人为厦门旭程实业有限公司，解除质押占其所持股份比例为15.89%。本次解除质押质押后，高俊芳就不存在质押股份的情况。

　　现年64岁的高俊芳除了担任公司的董事长，还是长生生物的总经理、财务总监、董事、法定代表人，持有长生生物18.18%的股份，是第一大股东。高俊芳及其一致行动人张洺豪、张友奎合计持有长生生物36.66%股权，是公司实际控制人。

　　长生生物的公告显示，张友奎为高俊芳配偶。

　　按照长生生物在7月23日的公告表述，张友奎也并没有股份质押的情况。

　　不只是高俊芳家族。

　　东方财富Choice金融终端显示，截至目前，长生生物股东尚未解押的股权质押业务有9笔，涉及的股东有张洺豪、虞臣潘、曲水卓瑞创业投资合伙企业（有限合伙）。涉及的质押方机构分别有兴业证券（601377）、平安证券，其中兴业证券涉及8笔。

　　7月24日兴业证券早盘低开5%，截至收盘，兴业证券下跌0.94%，至5.28元/股。

　　7月24日中午，澎湃新闻记者致电兴业证券证券办公室，相关工作人员表示：“公司现在关于长生生物这块儿，在成立专项工作组在研究、审核相关的信息，具体的要看下一步的公示公告。”

长生生物股东目前的质押情况。数据来源：东方财富Choice金融终端长生生物股东目前的质押情况。数据来源：东方财富Choice金融终端

　　除了张洺豪家族进行过股票质押，目前长生生物还有其他股东的股票处于质押状态。

　　2017年5月中旬，曲水卓瑞创业投资合伙企业(有限合伙)（原名：芜湖卓瑞创新投资管理中心（有限合伙））曾质押了4944万股长生生物给平安证券，解除质押时间为2019年5月17日，质押日长生生物股价为16.23元/股。东方财富Choice金融终端数据预估警戒线是10.38元，平仓线是9.09元。

　　截至2018年7月9日，曲水卓瑞持有长生生物4.99927%的股份。

　　而持有长生生物8.24%股份的自然人股东虞臣潘，则于2018年3月29日和5月22日分别质押了1082万股和72万股长生生物，给兴业证券，其中5月22日办理质押时长生生物股价高达27.15元/股。按照东方财富Choice金融终端数据估算，该笔质押目前已跌过平仓线。

　　不过，虞臣潘也补充了质押物。根据兴业证券7月24日发布的公告，虞臣潘的待回购金额为0.45亿元，履约保障比例为277.1%。

　　中国证券登记计算有限公司数据显示，截至2018年7月20日，长生生物股东的质押笔数达到22笔，质押股份的数量为2.75亿股，质押比例为28.27%。

中国证券登记计算有限公司数据中国证券登记计算有限公司数据
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