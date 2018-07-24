美国防部启动研制毫米级救灾机器人 将办迷你奥运会

微型机器人 DARPA 图

澎湃新闻记者 虞涵棋

在地震这样的大型自然灾害中，迷你机器人能派上大用场。毕竟，较大的机器人能帮人类搬开断瓦残垣，却无法在缝隙间寻找生命的迹象。

美国国防部下属的神秘科技组织DARPA（美国国防高级研究计划署）近日宣布启动代号为“虾米”（SHRIMP，全称为短程独立微型机器人平台）的项目，为自然和紧急灾难场景开发毫米级机器人。这不仅能增强搜救能力，也能帮助评估废墟的危险程度，提高灾后重建的效率和安全性。

有趣的是，“虾米”项目最终的验收方式将是一场“迷你奥运会”。

得益于微机电系统、增材制造、压电传动器和低能传感器方面的进步，科学家们将机器人的规模不断缩小，随之而来的是驱动技术和储能技术上的阻碍。这也将是DARPA在“虾米”项目中重点攻关的方向。

DARPA在公告中声明，将在驱动材料和机制上创新，将强度重量比和工作密度最大化。强度重量比涉及机器人的负荷能力和耐力，而工作密度则关系到机器人在高强度、高时长运作中的表现。

此外，现有的微型机器人平台大多依赖缆索进行驱动、处理和控制，受到低能效驱动技术和电池技术的限制。“虾米”项目将在10赫兹级别的驱动装置和高密度电池技术上寻求突破性变革。

DARPA表示，“虾米”项目提供的总经费为3200万美元，最早将在2019年3月进行“奥林匹克式”的评估。为了考验机器人的野外实战能力，参赛队伍被要求完成一系列测试，以展现机器人平台的移动能力、平面和斜面上的操纵性能、负荷能力和速度。DARPA希望参赛机器人的体重不超过1克，体积不超过1立方厘米。

迷你机器人奥运会的项目将包括跳高、跳远、举重、推铅球、拔河、堆叠石块、障碍赛跑和垂直爬升等、

“毫米级机器人平台是发展高效率、多功能微电子技术的绝佳场景，”DARPA微系统技术办公室项目经理Ronald Polcawich说道，“尽管‘虾米’的目标是小型独立机器人平台，我们的驱动和储能研究将帮助一些同样受到技术限制的领域，比如义肢和光学操纵。”

这种“未来主义”、“超前研究”是DARPA参与项目的核心理念之一。作为美国国防部下属的神秘组织，DARPA一直大手笔地资助那些可能在“未来战争”中增强国防能力的科技，由此催生出许多革命性突破。世人所熟知的互联网、半导体、全球定位系统（GPS）、隐形战机、激光器、战略性无人机等重大科技成果背后，都离不开DARPA的资助。而人工智能、脑机接口等现在热门的新兴技术，在发展的最早期阶段就能发现DARPA的影子。

此外，凭借其军民融合、高效扁平化的管理模式和开放竞争、风险宽容的项目外包机制，DARPA十分擅长利用商业市场来催化技术成熟。