新浪科技> 业界 > 正文

上海消保委：共享交通、网购成上半年投诉新型重灾区

上海消保委：共享交通、网购成上半年投诉新型重灾区
2018年07月24日 18:05 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：上海市消费者权益保护委员会网站

　　原标题：2018年上半年投诉处理情况通报

　　上半年，全市各级消保委共受理消费者投诉81442件，同比上升8.8%。

　　一、投诉概况

　　按投诉类别分，商品类投诉30308件，占投诉总量的37.2%。其中,家用电器、服装鞋帽、交通工具居商品类投诉前3位，投诉量分别为4554件、4522件和3242件。服务类投诉51134件，占投诉总量的62.8%。其中,交通运输服务、旅游、文化娱乐健身居投诉前3位，投诉量分别为6369件、5535件和4374件。

　　按投诉性质分，售后服务问题占49.2%，合同问题占22.7%，质量问题占20.8%。售后服务与合同问题是引发投诉的主要原因。

　　按销售方式分，网络、实体店、预付卡销售居前3位，占比依次为48.2%、36.9%和9.0%。

　　二、主要特点

　　一是车辆分时租赁服务与系统有待完善。车辆分时租赁网络服务平台在为消费者提供车辆预订、租赁、借还、行程结算等租赁服务方面存在诸多问题。上半年，市消保委受理共享单车投诉3625件，同比虽略有下降,但绝对量仍然较大。问题主要集中在押金退还延迟及无法解锁、无法还车、异常扣费等APP软件系统故障。共享汽车投诉527件，问题主要集中在车辆行驶过程突然发生故障；续航里程与实际行驶里程不符；无法还车、异常扣费；车损责任判定难等。

　　车辆分时租赁投诉量对比图

　　二是移动购物迅速发展的同时售后服务问题日趋显现。移动互联网的高速发展带动电子商务由PC端向移动端拓展，近年来，因移动购物引发的投诉呈不断上升态势。上半年，市消保委共受理网购渠道投诉39288件，同比上升17.9%，其中服装鞋帽、家电、手机、食品和化妆品投诉较为集中。问题主要集中在商品质量、售后服务、物流配送、售假卖假、退货退款以及虚假促销等方面。随着移动购物在网购中的占比的加大，社交拼团等新移动购物方式引发的消费纠纷不断增加，而移动购物售后服务机制则尚不完善。目前，各平台虽然都设立了APP在线回复和400客服电话，但从消费者反馈情况来看，APP在线客服回复不及时、遇到问题不理不睬、无法给出处理方案等现象普遍存在。

　　三是文化娱乐健身投诉量迅猛增长。随着休闲消费在总消费中占比的不断增加，此类消费投诉数量较往年增幅显著。上半年，市消保委共受理文化娱乐投诉1817件，同比上升74.2%，问题集中在消费者向票务网站提交订单、取消订单、选座、账号管理及售后服务等环节。由于购票方式多样化，在线购票数量呈翻倍增长，投诉量也随之上升。其中，“出票后无法退票”、“出票价与实际价格不符”、“退票收取手续费”三个问题最为突出。上半年，共受理健身投诉2419件，同比上升52.5%，主要问题在于：一是未签订书面合同或利用格式合同规避责任；二是夸大宣传、虚假承诺以及不履行约定；三是转卡、转店收取高额手续费以及“退卡难”纠纷。“无法就退卡金额达成一致”及“经营者倒闭、变更或者故意携款逃匿”构成“退卡难”的主要原因。缺乏行业规范、市场定位不准确、资金投入盲目、运营管理不完善等问题是健身行业投诉量剧增的深层次原因。

　　四是预付式互联网旅游因存在资金安全隐患引发群体性投诉。上半年，市消保委共受理旅游投诉5535件，同比上升129.5%。问题主要集中在机票退改签手续费过高；擅自降低服务标准；擅自增减旅游项目；延误或者变更行程；行程安排不合理；在线预订酒店支付成功后被取消订单等。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有