工信部：推进云计算事业实现新发展

来源：工信部网站

原标题：张峰出席第十届中国云计算大会并致辞

2018年7月24日，第十届中国云计算大会在北京开幕，工业和信息化部党组成员、总工程师张峰出席会议并致辞。

张峰指出，云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂，对建设创新型国家、实现高质量发展具有重要意义。未来，伴随着数字经济蓬勃兴起，以云计算为代表的新一代信息技术创新和产业调整步伐将不断加快，发展空间将更为广阔，在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革方面也将发挥更为重要的作用。

张峰强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，从优化发展环境、提升技术水平、增强产业实力、加快企业上云、打造安全体系等方面，推进我国云计算事业实现新的发展，推动新一代信息技术与实体经济深度融合。

第十二届全国政协副主席王钦敏，中国电子学会名誉理事长吴基传出席会议。多名院士专家、工业和信息化部信息化和软件服务业司、地方工业和信息化主管部门有关负责人，骨干企业、研究机构、用户单位的代表参加了会议。