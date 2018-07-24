特斯拉澄清"退款"：下调未完成项目价格以改善现金流

原标题：特斯拉澄清要求供应商退款：下调未完成项目价格以改善现金流

澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

让供应商返还款项以实现盈利？特斯拉的这一举动引发关注。

7月23日，据路透社报道，特斯拉称要求少数供应商削减正在进行中的长期项目的价格，以改善未来现金流的状况。

特斯拉做出说明的原因在于，7月22日，华尔街日报报道披露了一封由特斯拉全球供应链经理发出的备忘录，特斯拉要求一些供应商返还2016年以来的部分付款，用于实现盈利。在这则报道出炉后，特斯拉股价应声下跌。

有分析认为，这封备忘录显示亏损状态的特斯拉，正在艰难的筹集资金以维系目前的运营和长期的项目。

据纽约时报报道，源设备供应商协会（Original Equipment Suppliers Association）执行董事Mike Jackson介绍，从供应商处缩减成本是汽车行业的常见做法，但这一策略往往涉及的是未来的合同而不是已经完成的工作再给予折扣。纽约时报报道指出，向供应商施压是10年前，美国底特律的汽车公司们用于避免破产的常见做法，不过也有供应商因此而走向破产，因为持续的价格缩减导致供应商的业务无法盈利。

对此，特斯拉做出了澄清，一位特斯拉的发言人称，实际上特斯拉仅要求少于10家供应商下调“从2016年开始且尚未完成的长期项目上的资本支出”。

该发言人还称，任何价格调整都会改善特斯拉未来的现金流状况，而并非对特斯拉在第三季度实现盈利的能力产生影响。

目前，特斯拉因提高Model3的生产量而消耗了大量现金。特斯拉公司CEO马斯克（Elon Musk）称，特斯拉今年不需要进行融资，但不少分析师都预测，特斯拉很快需要募集资金。

路透社称，特斯拉在第一季度花掉了约10亿美元，截至3月31日，特斯拉目前还拥有32亿美元的现金。

特斯拉公司在周一表示，“谈判是采购过程中的标准化环境，现在随着Model3生产加速，我们处于一个有利的位置，是提升我们在这一领域竞争优势的良好时机……我们目前聚焦于实现更具有可持续性的长期成本基础，而不仅仅是寻求这一季度的成本削减。”

从2003年成立以来，特斯拉一直没能实现盈利。此前，特斯拉称该公司将在今年第三或第四季度时实现盈利，在今年第一季度，特斯拉录得7.09亿美元亏损。

特斯拉称，该公司需要能够让Model 3的产量每周至少达到5000台以实现盈利，据称，该公司在6月末最后一周已经实现了这一产能目标。

今年6月，特斯拉表示将裁撤数千个工作岗位以实现盈利，同时不影响Model 3的生产。

7月23日，特斯拉股价下跌3.3%，报303.2美元/股。