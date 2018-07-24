MacBook Pro 2018的键盘能用吗？

开篇需要一张图。

心心念念的MacBook Pro 2018终于来了

1、写公众号的人需要一台随时能加班的笔记本

作为一名写公众号的人，我除了不配“拥有爱情”外，还不配拥有一台高性能的笔记本电脑。

每次看着被我扔在书桌一角的游戏本，我都会感到惋惜。i7-7700HQ，8GB+128GB，GTX 1060显卡，多好的配置，我却很少用到。

因为游戏本实在是太重了，我用的最多的还是2014年买的MacBook Air。虽然Air是不折不扣的性能弱鸡，但它足够轻，1.3kg的重量装在包里奔波一万步，也不会太沉。

当然，重量只是其中一个因素。对于写公众号的人来说，你最好还不要用Windows，谁都不想正在写稿的时候系统突然因为Windows 10自动升级而强制重启了。

不要问我是怎么知道的，都是血的教训——写稿不要用Windows。

所以我可以选择的面就很窄了，不会用Ubuntu，只能选macOS。但如果只考虑苹果的话就会陷入尴尬：无电脑可买，MacBook Air性能太弱，MacBook Pro没有升级Intel第八代低电压处理器。

都2018年了，MacBook Pro还在用第七代低压处理器。

我曾经对WWDC 2018充满了期待，按照往年的惯例，苹果很可能在这前后发布新款的MacBook Pro。结果这一届WWDC只发布了两款硬件：一个Apple Watch表带，一个iPhone官方手机壳。

“啥？”

我对苹果失望极了。

2、MacBook Pro 2018的键盘又不是不能用

惊喜总是突然来临。7月13日，苹果突然更新了MacBook Pro 2018款，这次升级可以说是诚意满满，最顶配的15寸MacBook Pro最高可选英特尔家最新的“性能怪兽”酷睿i9，运行内存最高也能定制到32 GB。

当天晚上，我就看到了MacBook Pro的两大核心目标用户—摄影师和程序员都在摩拳擦掌，等着换新电脑。

作为写公众号的人，我最关心的还是MacBook Pro的键盘怎么样？这可能是我买MacBook Pro的最后一道阻碍了。

在这之前，我曾无数次跑到Apple Store，把店里所有的Mac和iPad键盘都按了一遍，最终发现，它们无一不在告诉你“又不是不能用”。

或许Mac的产品经理已经决定在轻薄笔记本这条路上一直走到黑了，所以我在下单的时候就做好了心理准备，为了轻薄，苹果的蝶式键盘回不去了，MacBook Air上有键程的巧克力键盘也不可能再有了。

又不是不能用

做好了这个心理准备，等我收到MacBook Pro 2018的时候，便只剩下惊艳。

从2013款MacBook Air升级到MacBook Pro 2018，我最大的感受是这电脑做的太精致了。MacBook Pro的做工更紧凑，屏占比进一步提高。

即使把11寸的MacBook Air与13寸的MacBook Pro 2018放在一起，你也不会觉得后者大多少。

MacBook Air屏幕与主机连接处也比MacBook Pro更厚。

没用过MacBook Pro的我觉得Pro的屏幕显示效果真好，简直是买电脑送屏幕。而且苹果把iPhone上标配的原彩显示也应用到了MacBook Pro的Touch Bar上。

毕竟Touch Bar也是一块屏幕，在暖光的照射下，仔细看Touch Bar上的图标，还能发现这些图标开始有些发黄了。

原彩显示的Touch Bar了解一下

到目前为止，这台15788元的MacBook Pro还是买的挺值的，直到我用它来打字，从Air的巧克力键盘到MacBook Pro，这个落差有点大了。

键程实在太短！

所以我需要再默念一遍：

又不是不能用

默念完这句话之后，我的心情舒畅了很多。然而我的同事白老师告诉我：“真的不能用。”

他的MacBook Pro 2017款已经出了毛病，有至少超过四个按键完全按不下去。在去Apple Store之前，我一直以为是因为键程短导致的按键故障。

Genius Bar的工作人员拆开键帽之后，一切都得到了解答：键帽内部进灰严重。

白老师的MacBook Pro 2017，按键已经按不下去了

比起键程缩短，键盘按不下去的问题更严重，已经影响了正常使用。Genius Bar维修人员告诉我，“来修键盘的大部分都是因为进灰。”

苹果官方也意识到了这个问题，在MacBook Pro 2018款的键帽下方又专门加入了一层硅胶薄膜，防尘性比2017款的Macbook Pro更好。

根据iFixit的拆解实验，硅胶薄膜可以有效的将带有颜色的小颗粒阻挡在边缘，保护按键用于回弹的结构免于这些小颗粒的侵扰。而2017款MacBook Pro没有这一次保护，回弹的机械结构在实验中立即就被小颗粒覆盖了。

图片来源：iFixit

我终于松了一口气，“又不是不能用”，除了键程，MacBook Pro 2018总算是没有其他不能忍受的毛病了。

白老师告诉我，他也心动了。“把2017款卖掉换新吧”，至少不必再担心键盘故障的问题了。

不能把2017款MacBook Pro的键盘也加上硅胶薄膜吗？当然不能，苹果已经明确表示，这套硅胶薄膜是专用于2018款MacBook Pro的。

可以再默念一遍那句话了：

“又不是不能用”。