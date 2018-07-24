MacBook Pro 2018的键盘能用吗？
开篇需要一张图。
1、写公众号的人需要一台随时能加班的笔记本
作为一名写公众号的人，我除了不配“拥有爱情”外，还不配拥有一台高性能的笔记本电脑。
每次看着被我扔在书桌一角的游戏本，我都会感到惋惜。i7-7700HQ，8GB+128GB，GTX 1060显卡，多好的配置，我却很少用到。
因为游戏本实在是太重了，我用的最多的还是2014年买的MacBook Air。虽然Air是不折不扣的性能弱鸡，但它足够轻，1.3kg的重量装在包里奔波一万步，也不会太沉。
当然，重量只是其中一个因素。对于写公众号的人来说，你最好还不要用Windows，谁都不想正在写稿的时候系统突然因为Windows 10自动升级而强制重启了。
不要问我是怎么知道的，都是血的教训——写稿不要用Windows。
所以我可以选择的面就很窄了，不会用Ubuntu，只能选macOS。但如果只考虑苹果的话就会陷入尴尬：无电脑可买，MacBook Air性能太弱，MacBook Pro没有升级Intel第八代低电压处理器。
都2018年了，MacBook Pro还在用第七代低压处理器。
我曾经对WWDC 2018充满了期待，按照往年的惯例，苹果很可能在这前后发布新款的MacBook Pro。结果这一届WWDC只发布了两款硬件：一个Apple Watch表带，一个iPhone官方手机壳。
“啥？”
我对苹果失望极了。
2、MacBook Pro 2018的键盘又不是不能用
惊喜总是突然来临。7月13日，苹果突然更新了MacBook Pro 2018款，这次升级可以说是诚意满满，最顶配的15寸MacBook Pro最高可选英特尔家最新的“性能怪兽”酷睿i9，运行内存最高也能定制到32 GB。
当天晚上，我就看到了MacBook Pro的两大核心目标用户—摄影师和程序员都在摩拳擦掌，等着换新电脑。
作为写公众号的人，我最关心的还是MacBook Pro的键盘怎么样？这可能是我买MacBook Pro的最后一道阻碍了。
在这之前，我曾无数次跑到Apple Store，把店里所有的Mac和iPad键盘都按了一遍，最终发现，它们无一不在告诉你“又不是不能用”。
或许Mac的产品经理已经决定在轻薄笔记本这条路上一直走到黑了，所以我在下单的时候就做好了心理准备，为了轻薄，苹果的蝶式键盘回不去了，MacBook Air上有键程的巧克力键盘也不可能再有了。
又不是不能用
做好了这个心理准备，等我收到MacBook Pro 2018的时候，便只剩下惊艳。
从2013款MacBook Air升级到MacBook Pro 2018，我最大的感受是这电脑做的太精致了。MacBook Pro的做工更紧凑，屏占比进一步提高。
即使把11寸的MacBook Air与13寸的MacBook Pro 2018放在一起，你也不会觉得后者大多少。
MacBook Air屏幕与主机连接处也比MacBook Pro更厚。
没用过MacBook Pro的我觉得Pro的屏幕显示效果真好，简直是买电脑送屏幕。而且苹果把iPhone上标配的原彩显示也应用到了MacBook Pro的Touch Bar上。
毕竟Touch Bar也是一块屏幕，在暖光的照射下，仔细看Touch Bar上的图标，还能发现这些图标开始有些发黄了。
到目前为止，这台15788元的MacBook Pro还是买的挺值的，直到我用它来打字，从Air的巧克力键盘到MacBook Pro，这个落差有点大了。
键程实在太短！
所以我需要再默念一遍：
又不是不能用
默念完这句话之后，我的心情舒畅了很多。然而我的同事白老师告诉我：“真的不能用。”
他的MacBook Pro 2017款已经出了毛病，有至少超过四个按键完全按不下去。在去Apple Store之前，我一直以为是因为键程短导致的按键故障。
Genius Bar的工作人员拆开键帽之后，一切都得到了解答：键帽内部进灰严重。
比起键程缩短，键盘按不下去的问题更严重，已经影响了正常使用。Genius Bar维修人员告诉我，“来修键盘的大部分都是因为进灰。”
苹果官方也意识到了这个问题，在MacBook Pro 2018款的键帽下方又专门加入了一层硅胶薄膜，防尘性比2017款的Macbook Pro更好。
根据iFixit的拆解实验，硅胶薄膜可以有效的将带有颜色的小颗粒阻挡在边缘，保护按键用于回弹的结构免于这些小颗粒的侵扰。而2017款MacBook Pro没有这一次保护，回弹的机械结构在实验中立即就被小颗粒覆盖了。
我终于松了一口气，“又不是不能用”，除了键程，MacBook Pro 2018总算是没有其他不能忍受的毛病了。
白老师告诉我，他也心动了。“把2017款卖掉换新吧”，至少不必再担心键盘故障的问题了。
不能把2017款MacBook Pro的键盘也加上硅胶薄膜吗？当然不能，苹果已经明确表示，这套硅胶薄膜是专用于2018款MacBook Pro的。
可以再默念一遍那句话了：
“又不是不能用”。
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