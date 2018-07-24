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手机拍照水印哪家强？我最后选出了三个例外

手机拍照水印哪家强？我最后选出了三个例外
2018年07月24日 15:27 PingWest
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　　久违了，一篇与手机拍照相关的文章。今天我们的对象是手机自带的相机水印。 

　　自2016年华为P9第一次正式将手机拍照水印加入自带相机后，相机水印的风越吹越猛。两年过去，市面上几乎所有的手机都出厂标配了相机水印。但并不见得所有用户都喜欢这个小功能。 

　　第一个做的是勇敢，第二个做的是明智，再往后就分不清其初衷了。琳琅满目的相机水印，从用户主观的角度来看，一定存在优劣之分。否则也不会出现“默认关闭水印”这一动作了。不过起初，相机水印并没有得到消费者和厂商的重视。 

　　一面炫耀，一面广告 

　　华为P9，最诱惑人的莫过于它那两颗由徕卡全程参与研发的1200W后置双摄像头，为了让所有人知道这两颗摄像头的血脉相承自徕卡，华为除了在外包装盒印上徕卡可乐标，机身后置双摄旁烙下华为 x 徕卡专属的“SUMMARIT H”标志，还第一次正式将”LEICA”字样置入照片成像步骤中，形成相机水印。 

　　如此一来，充满德味的一张美照，便天然地印上了“华为”与“徕卡”的痕迹。在那个手机与知名相机/镜头鲜有宣传合作的年代，拥有自带相机水印的华为，一时间成了用户的一种炫耀资本。 

　　“我这张照片是用‘徕卡’拍的，我有你没有。” 

　　华为P9相机水印一面是用户的炫耀，另一面则是华为给徕卡准备的广告位——这与小米 8透明探索版后背显露出骁龙处理器的用意有异曲同工之妙，都是为合作伙伴开辟的新疆土，只不过前者的方式更加自然。 

　　要说手机与相机/镜头厂商的合作，Nokia与ZEISS很早便建立了合作关系，还引领了一种宣传方式：在机身镜头旁边打上Logo。那时效果还不错，华为在这个位置也留下了LEICA的Logo，这一方式在此后的产品中仍在延续。不过当一处新的广告位都被占用的时候，宣传效果就大不如前了。因此华为将广告挪到了相机水印上。 

　　那时候自带相机水印还算是稀有物，要让别人知道这张照片的来源或者归属，还需要靠人工通过Photoshop或Lightroom添加自定义水印。摄影师们可没少做这一步骤，为了保护自己的知识产权，他们往往还会加上“Copyright ©”的字样。 

　　华为第一次种下了这颗种子，静待浇灌。不过逐渐把自带相机水印推广到更大众消费者的视野，让众多手机厂商开始重视水印，却是一个小而精致的品牌。 

　　一加独领风骚

　　你没看错，是一加手机。 

　　一加手机有一个传统的摄影比赛活动，曾叫“一日一图”。活动在全球范围内征集用户在使用一加手机情况下拍摄的照片，并会定期评选最佳摄影师。因此吸引了相当大数量的摄影爱好者积极参与，活动产出的高质量作品数不胜数。 

Shot on OnePlus首页Shot on OnePlus首页

　　此活动后改名为“Shot on OnePlus”——就是现在一加手机上默认的相机水印字样。此前粉丝们都知道这个活动中的照片非常好看，某些照片甚至达到了壁纸级别。但这一影响也仅限于“加油”粉丝群体中，普通用户看到照片只观其美却无法溯源。不过这一情况在2017年一加推送了Android 7.1之后就变得不同了。 

一加手机的水印支持自定义摄影师名字一加手机的水印支持自定义摄影师名字

　　一加在这一版本的系统中，为相机加上了自带相机水印，用户可以自由开关水印。好的照片会说话，水印更能帮助其表达。从那之后，“Shot on OnePlus”的照片越来越让更多人知晓，一加手机的拍照可以说从此一鸣惊人。尽管在某些场景下一加的拍照并不算出色，但水印让它变得独特。 

　　不好看的水印没有代言效果

　　当几乎所有的厂商都把相机水印加入系统之后，其独特性便从“有没有”变成了“好不好看”。 

　　不幸的是，市面上大部分的相机水印都仅仅浮于表面。他们的做法无非是把自己品牌放上去，再加上一个像模像样的双圆圈以代表双摄。稍微用心一点的，会把圆圈修饰一下。可总体上仍逃不出华为手机照片水印的雏形。 

360 N7的水印360 N7的水印

　　大部分水印的确太难看了。虽然有的手机出厂默认开启了相机水印，不少用户还是会进入设置界面将其关掉。毕竟一台拍照不怎么样，水印还不好看的手机，没人愿意把照片发出来给大家看。 

　　为此，在R1公布之前，老罗曾表示R1的相机水印是最好看的之一。但锤科Logo加坚果R1的机型文字的展示方式，美观度与实用度就只能见仁见智了，此处还不谈R1的成像。颇有些遗憾。 

　　一股脑地跟风相机水印不是一件好事，粗鄙的模仿无法让水印锦上添花。既然用户都不想在拍照的时候开启水印功能，那么这个功能又有何存在的意义呢？ 

　　若从自身品牌、相机素质、用户群体等多方面仔细考虑，再去决定相机水印要展示的内容，才能体现出厂商对用户体验的体贴。例如拍照时间、自定义摄影师名字，甚至天气，都可以融入相机水印当中。 

　　就目前而言，如果让我选出最好看的自带相机水印，我会选择黑莓。黑莓的水印是唯一一个充满了设计感，一眼就能感受到其注入的精力的作品。虽然很惋惜，黑莓现在已日薄西山，但仍然专注在细节上的精神是令人尊敬的。 

黑莓KEYone两代的水印都有变化。图源：瘦子说黑莓KEYone两代的水印都有变化。图源：瘦子说

　　三个例外

　　在所有手机大厂中，有两家厂商属例外，苹果和三星。 

　　他们并没有跟风时下的流行，为原生相机加入自带水印功能。我认为这一定程度上是对于自家相机成像的自信，因为他们的手机拍出来的照片都有自己的特色，照片即自身的代言。 

iPhone X + 雨伞，反差色iPhone X + 雨伞，反差色

　　苹果的相机以平衡的调校闻名，不会太惊艳，也不会看不过去，是一种随便拍能发朋友圈，认真拍再修图能参加摄影爱好者比赛的水平；而三星，以Galaxy S9+为例，拥有强大的夜拍能力，在华为P20 Pro开启水印的情况下，夜拍照片对比中你一定能看出哪一张是出自S9+。 

　　最后一个例外，是Nokia。 

　　我想没有哪一家能做出这么粗暴且清新脱俗的相机水印了。默认的Logo水印能自由地调整位置，想放哪里就放哪里。此外它还能更换天气水印和自定义签名水印，同样的，还是支持随意调整位置。 

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