手机拍照水印哪家强？我最后选出了三个例外

久违了，一篇与手机拍照相关的文章。今天我们的对象是手机自带的相机水印。

自2016年华为P9第一次正式将手机拍照水印加入自带相机后，相机水印的风越吹越猛。两年过去，市面上几乎所有的手机都出厂标配了相机水印。但并不见得所有用户都喜欢这个小功能。

第一个做的是勇敢，第二个做的是明智，再往后就分不清其初衷了。琳琅满目的相机水印，从用户主观的角度来看，一定存在优劣之分。否则也不会出现“默认关闭水印”这一动作了。不过起初，相机水印并没有得到消费者和厂商的重视。

一面炫耀，一面广告

华为P9，最诱惑人的莫过于它那两颗由徕卡全程参与研发的1200W后置双摄像头，为了让所有人知道这两颗摄像头的血脉相承自徕卡，华为除了在外包装盒印上徕卡可乐标，机身后置双摄旁烙下华为 x 徕卡专属的“SUMMARIT H”标志，还第一次正式将”LEICA”字样置入照片成像步骤中，形成相机水印。

如此一来，充满德味的一张美照，便天然地印上了“华为”与“徕卡”的痕迹。在那个手机与知名相机/镜头鲜有宣传合作的年代，拥有自带相机水印的华为，一时间成了用户的一种炫耀资本。

“我这张照片是用‘徕卡’拍的，我有你没有。”

华为P9相机水印一面是用户的炫耀，另一面则是华为给徕卡准备的广告位——这与小米 8透明探索版后背显露出骁龙处理器的用意有异曲同工之妙，都是为合作伙伴开辟的新疆土，只不过前者的方式更加自然。

要说手机与相机/镜头厂商的合作，Nokia与ZEISS很早便建立了合作关系，还引领了一种宣传方式：在机身镜头旁边打上Logo。那时效果还不错，华为在这个位置也留下了LEICA的Logo，这一方式在此后的产品中仍在延续。不过当一处新的广告位都被占用的时候，宣传效果就大不如前了。因此华为将广告挪到了相机水印上。

那时候自带相机水印还算是稀有物，要让别人知道这张照片的来源或者归属，还需要靠人工通过Photoshop或Lightroom添加自定义水印。摄影师们可没少做这一步骤，为了保护自己的知识产权，他们往往还会加上“Copyright ©”的字样。

华为第一次种下了这颗种子，静待浇灌。不过逐渐把自带相机水印推广到更大众消费者的视野，让众多手机厂商开始重视水印，却是一个小而精致的品牌。

一加独领风骚

你没看错，是一加手机。

一加手机有一个传统的摄影比赛活动，曾叫“一日一图”。活动在全球范围内征集用户在使用一加手机情况下拍摄的照片，并会定期评选最佳摄影师。因此吸引了相当大数量的摄影爱好者积极参与，活动产出的高质量作品数不胜数。

Shot on OnePlus首页

此活动后改名为“Shot on OnePlus”——就是现在一加手机上默认的相机水印字样。此前粉丝们都知道这个活动中的照片非常好看，某些照片甚至达到了壁纸级别。但这一影响也仅限于“加油”粉丝群体中，普通用户看到照片只观其美却无法溯源。不过这一情况在2017年一加推送了Android 7.1之后就变得不同了。

一加手机的水印支持自定义摄影师名字

一加在这一版本的系统中，为相机加上了自带相机水印，用户可以自由开关水印。好的照片会说话，水印更能帮助其表达。从那之后，“Shot on OnePlus”的照片越来越让更多人知晓，一加手机的拍照可以说从此一鸣惊人。尽管在某些场景下一加的拍照并不算出色，但水印让它变得独特。

不好看的水印没有代言效果

当几乎所有的厂商都把相机水印加入系统之后，其独特性便从“有没有”变成了“好不好看”。

不幸的是，市面上大部分的相机水印都仅仅浮于表面。他们的做法无非是把自己品牌放上去，再加上一个像模像样的双圆圈以代表双摄。稍微用心一点的，会把圆圈修饰一下。可总体上仍逃不出华为手机照片水印的雏形。

360 N7的水印

大部分水印的确太难看了。虽然有的手机出厂默认开启了相机水印，不少用户还是会进入设置界面将其关掉。毕竟一台拍照不怎么样，水印还不好看的手机，没人愿意把照片发出来给大家看。

为此，在R1公布之前，老罗曾表示R1的相机水印是最好看的之一。但锤科Logo加坚果R1的机型文字的展示方式，美观度与实用度就只能见仁见智了，此处还不谈R1的成像。颇有些遗憾。

一股脑地跟风相机水印不是一件好事，粗鄙的模仿无法让水印锦上添花。既然用户都不想在拍照的时候开启水印功能，那么这个功能又有何存在的意义呢？

若从自身品牌、相机素质、用户群体等多方面仔细考虑，再去决定相机水印要展示的内容，才能体现出厂商对用户体验的体贴。例如拍照时间、自定义摄影师名字，甚至天气，都可以融入相机水印当中。

就目前而言，如果让我选出最好看的自带相机水印，我会选择黑莓。黑莓的水印是唯一一个充满了设计感，一眼就能感受到其注入的精力的作品。虽然很惋惜，黑莓现在已日薄西山，但仍然专注在细节上的精神是令人尊敬的。

黑莓KEYone两代的水印都有变化。图源：瘦子说

三个例外

在所有手机大厂中，有两家厂商属例外，苹果和三星。

他们并没有跟风时下的流行，为原生相机加入自带水印功能。我认为这一定程度上是对于自家相机成像的自信，因为他们的手机拍出来的照片都有自己的特色，照片即自身的代言。

iPhone X + 雨伞，反差色

苹果的相机以平衡的调校闻名，不会太惊艳，也不会看不过去，是一种随便拍能发朋友圈，认真拍再修图能参加摄影爱好者比赛的水平；而三星，以Galaxy S9+为例，拥有强大的夜拍能力，在华为P20 Pro开启水印的情况下，夜拍照片对比中你一定能看出哪一张是出自S9+。

最后一个例外，是Nokia。

我想没有哪一家能做出这么粗暴且清新脱俗的相机水印了。默认的Logo水印能自由地调整位置，想放哪里就放哪里。此外它还能更换天气水印和自定义签名水印，同样的，还是支持随意调整位置。