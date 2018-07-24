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上半年物流业总收入为4.6万亿 同比增长9.5%

上半年物流业总收入为4.6万亿 同比增长9.5%
2018年07月24日 14:36 央视新闻
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　　上半年物流运行数据公布：需求结构进一步优化 信息化发展成就突出

　　中国物流与采购联合会今天(24日)公布了上半年物流运行数据。上半年，全社会物流运行总体缓中趋稳，新兴物流领域发展迅猛，物流需求结构进一步优化。

　　上半年，全国社会物流总额131.1万亿元，同比增长6.9%。其中，工业品物流总额119万亿元，同比增长6.7%。从物流需求看，工业结构不断优化、新兴动力持续增强，上半年高技术产业和装备制造业物流需求分别增长11.6%和9.2%，增速比工业品物流需求高出4.9和2.5个百分点。

　　中国物流与采购联合会会长 何黎明：今年上半年从物流的统计指标来看，包括我们发布的物流指数，显示整个上半年整个物流行业发展势头还是平稳向好，大体与我们整个国家经济发展这样一个趋势和速度是同步的。

　　从跟民生关系密切的物流需求来看，冷链、生鲜等高端物流需求快速增长。上半年，单位与居民物品物流总额3.1万亿元，同比增长29.3%，继续保持高速增长。受年中电商促销和节假日效应拉动，5、6月份信息家电类、家装建材类以及食品饮料、服装、化妆品等日用品类物流需求明显增加，对上半年高速增长拉动效应明显。

　　中国物流信息中心副主任 何辉：像工业品物流里头，高技术的和装备制造业的(物流需求)，它继续保持一个快速增长；从物流需求来讲，它的结构继续保持一个优化的态势，以消费为支撑的(物流需求)保持一个较快增长。

　　另外，受人民币汇率波动和贸易摩擦加剧等不确定性因素影响，上半年进口货物物流增速有所放缓，比去年同期回落8.7个百分点。

　　物流效率改善 降本增效持续显现

　　从物流费用的增长情况看，随着经济结构持续调整以及相关减税降费政策的落地，物流运行中的运输效率不断改善，单位物流成本连续回落，物流领域降成本成效持续显现。

　　今年上半年，社会物流总费用为6.1万亿元，同比增长9%，比上年同期回落1.2个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.5%，比去年同期回落0.1个百分点。上半年，每百元社会物流总额花费的社会物流总费用为4.62元，比去年同期下降1.1%。

　　中国物流信息中心副主任 何辉：在需求稳定增长的同时，物流效率在进一步提升，落实国家降本增效的政策，这些措施还是有成效。

　　分项来看，上半年运输费用为3.1万亿元，同比增长8.3%，增速比去年同期回落4.7个百分点，呈放缓走势。其中，铁路、公路和水路运输费用增速均比去年同期有所回落。受航空快递和油气运输需求大幅增加拉动，航空运输和管道运输费用分别同比增长18.6%和18.8%，增速比去年同期分别提高13.1和10.8个百分点。

　　物流信息化 促行业高质量发展

　　另外，今年上半年物流信息化发展成就突出，传统的劳动密集型行业逐渐朝着高技术和高资金需求的方向发展。

　　据中国物流信息中心介绍，经过两年的大浪淘沙，曾经多达三百多家的物流信息化平台，已经淘汰了接近百分之七十。信息共享方面，通过整合各类数据，实现全国营运人、车、货等资质信息查询，汇聚了数十个主要海运港口、数百家物流园区、十几万船舶和几十万辆货运车辆的静动态信息和公路路况等信息。

　　中国物流与采购联合会会长 何黎明：整个物流的信息化发展迅猛，或者说发展很快，对支撑我们整个物流行业的发展发挥了重要作用。

　　调查结果显示，上半年互联网平台车辆利用率较传统运输企业提高了50%，平均等货时间也从2-3天，缩短至8-9小时，交易成本下降6%-8%。

　　中国物流与采购联合会物流信息服务平台分会首席经济顾问 林强：物流信息化，其实是助推整个行业快速发展、降本增效特别主要的一个手段。

　　中国物流信息中心副主任 何辉：现在它实际上也在向高技术、高资金需求的领域发展，所以这是物流发展里头的一些新的变化。

 
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