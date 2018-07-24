高通驳斥韩国监管机构说法 否认不公正获利

新浪科技讯 北京时间7月24日上午消息，高通的法律代表于当地时间周一驳斥了韩国反垄断监管机构的说法——该机构指控高通利用“不公的商业模式”获利。这家芯片制造商于2017年2月向首尔高等法院提起上诉，反对逾1万亿韩元（合8.85亿美元）的罚款。

早在2016年12月，美国联邦贸易委员会（FTC）就曾认定高通存在垄断行为，对其进行了处罚，并责令高通就专利使用问题与客户进行重新谈判。

最新听证会的关键点之一是高通公司是否违反了FRAND条款，不公平地阻碍了其他公司的业务活动。高通公司在移动通信领域拥有约25000项标准必要专利。

FRAND——即公平（Fair）、合理（Reasonable）、非歧视性（Non-Discriminatory）——是欧洲电信标准协会制定的一项标准，它要求专利持有者在公平、合理的条件下提供专利许可，以此作为创新的基础。

“我们并未违反FRAND条款，因为我们没有义务根据FRAND条款提供调制解调器芯片的许可。调制解调器芯片不适用FRAND规则。”一位高通公司的代表如是告诉庭审法官。

这位律师表示：“（即使是在FRAND条款下也）没有法律依据表明，违反FRAND条款就只能被视为是对竞争的限制。”

在庭审期间，苹果、英特尔和华为的代表也出席了会议，以支持联邦贸易委员会。三星最初协助了美国联邦贸易委员会的诸项工作，但由于后来三星决定不卷入此案，因此此次并没有出席庭审。三星公司在今年2月扩大了与高通的交叉许可协议。

“高通违反FRAND条款被视为对竞争的限制。如果不公平的商业行为继续下去，公司违反竞争法并主导市场将变得无法控制。”联邦贸易委员会的一名代表说。

这位代表还说道，由于高通通过不正当手段控制市场，除英特尔外，所有生产调制解调器芯片组的竞争对手都被踢出市场。

该代表表示，包括博通、英伟达、爱立信和德州仪器在内的9家竞争对手现已不再销售芯片组——尽管移动通信市场自2008年以来已翻了一番。

苹果公司的一名律师支持联邦贸易委员会的说法，称由于高通不公平的商业行为，该公司好几年都不能使用英特尔的模型芯片。

不过，高通的代表反驳了这一说法，称其竞争对手的消失是由于其他原因——如财务困难或无法保留固有业务。

高通与美国联邦贸易委员会之间这场历史性的庭审预计将持续一整年，届时将有来自7家主要律师事务所的50多名律师参与其中。美国、欧盟、中国和中国台湾等其他国家和地区也在进行着类似的调查，并且高通和以上国家及地区的反垄断监管机构之间关于不公平商业行为的法律诉讼大战也在进行之中。(青卡)