欧盟发布保护云数据个人隐私技术成果

欧盟近期发布了一项与云数据个人隐私保护有关的最新科研成果，该成果由欧盟“地平线2020”计划资助下的“云安”（SafeCloud）项目组完成。

欧盟高度重视个人隐私数据保护，5月25日生效的《通用数据保护条例》为个人隐私保护提供了有力的法律保障，而近期“云安”项目公布的个人隐私数据保护技术为个人隐私保护提供了可选择的技术支持。

“云安”项目所采用的技术架构中采用了两项起着核心作用的技术――分区和纠缠，项目组在整个数据管理堆栈中使用这两项技术，既保证了通讯安全，又保证了个人数据得以妥善存储。“云安”技术充分授权用户保护个人数据的安全，让用户掌控存储个人资料的域，并让其选择纠缠的级别，通过这种方式让用户既能利用云数据、又能够保护其个人隐私；既能保证了云数据的运算性能，又保证了云数据的扩展性。

“云安”项目由葡萄牙、瑞士、德国和爱沙尼亚等国的科研机构联合承担，执行期自2015年9月至2018年8月。作为项目承担单位的葡萄牙系统与计算机工程科技学院和瑞士纳沙泰尔大学非常看好此技术的市场前景，为此两家单位联合成立了一家公司，目前可以提供消费级的应用软件、企业级的数据防护系统等产品和服务。