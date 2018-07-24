新浪科技> 业界 > 正文

传特斯拉有意开发智能手机 整体风格类似iPhone X

传特斯拉有意开发智能手机 整体风格类似iPhone X
2018年07月24日 09:53 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月24日上午消息，埃隆·马斯克的特斯拉素来以制造高端电动小轿车和SUV著名。但特斯拉还涉足其他各种项目，比如Hyperloop（超级高铁）等等。现在，这家公司似乎又对智能手机动起了心思。

　　SlashLeaks近日分享了一组照片，展示了所谓的“特斯拉智能手机”的前后面板。智能手机的代号名名称可能为“Quadra”。从泄露的这组照片里，我们可以看到些许关键细节。第一张照片里是手机的前后面板。

　　从照片上来看，这款智能手机屏幕周身边框很薄。在屏幕顶部，我们可以看到凹槽“刘海”，内中藏匿听筒、接近和环境光传感器以及一个前置摄像头。不得不说，设计风格跟iPhone X十分相似。只不过，底部边缘和顶部刘海都非常薄，也就是说手机整体的屏幕机身比会很高。

　　手机背面的最上方有一处镂空，显然是为了双摄像头而准备。再往下一点是特斯拉的商标，接下来的G4可能就是手机品牌。在下半部分，还有一细长条镂空，可能是为扬声器而准备的。除了这些细节之外，目前没有其他信息，比如处理器、RAM、内存、摄像头等。但是，鉴于这些都跟特斯拉有关，而且马斯克也十分关注，我们可以预期这款智能手机可能会是一款旗舰手机。

　　然而考虑到特斯拉目前面临的种种问题，现在又生产制造手机或手机配件并不十分合乎常理。爆料的指真实性有待商榷，毕竟这年头3D打印一些东西并不难。不过，假如爆料属实的话，未来应该会有更多细节流出。

　　还有另一种可能性就是，特斯拉或许将和中国的Android手机供应商合作推出特别版智能手机。去年，保时捷设计中心与华为合作推出了特别版智能手机，Oppo也与兰博基尼有类似合作。(小白)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有