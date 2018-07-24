传特斯拉有意开发智能手机 整体风格类似iPhone X

新浪科技讯 北京时间7月24日上午消息，埃隆·马斯克的特斯拉素来以制造高端电动小轿车和SUV著名。但特斯拉还涉足其他各种项目，比如Hyperloop（超级高铁）等等。现在，这家公司似乎又对智能手机动起了心思。

SlashLeaks近日分享了一组照片，展示了所谓的“特斯拉智能手机”的前后面板。智能手机的代号名名称可能为“Quadra”。从泄露的这组照片里，我们可以看到些许关键细节。第一张照片里是手机的前后面板。

从照片上来看，这款智能手机屏幕周身边框很薄。在屏幕顶部，我们可以看到凹槽“刘海”，内中藏匿听筒、接近和环境光传感器以及一个前置摄像头。不得不说，设计风格跟iPhone X十分相似。只不过，底部边缘和顶部刘海都非常薄，也就是说手机整体的屏幕机身比会很高。

手机背面的最上方有一处镂空，显然是为了双摄像头而准备。再往下一点是特斯拉的商标，接下来的G4可能就是手机品牌。在下半部分，还有一细长条镂空，可能是为扬声器而准备的。除了这些细节之外，目前没有其他信息，比如处理器、RAM、内存、摄像头等。但是，鉴于这些都跟特斯拉有关，而且马斯克也十分关注，我们可以预期这款智能手机可能会是一款旗舰手机。

然而考虑到特斯拉目前面临的种种问题，现在又生产制造手机或手机配件并不十分合乎常理。爆料的指真实性有待商榷，毕竟这年头3D打印一些东西并不难。不过，假如爆料属实的话，未来应该会有更多细节流出。

还有另一种可能性就是，特斯拉或许将和中国的Android手机供应商合作推出特别版智能手机。去年，保时捷设计中心与华为合作推出了特别版智能手机，Oppo也与兰博基尼有类似合作。(小白)