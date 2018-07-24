高通新5G芯片解决大难题：缩小尺寸 装进手机

新浪科技讯 北京时间7月24日上午消息，5G时代即将到来，不过有一个问题没有很好解决：如何让芯片变得足够小，可以装进手持设备？现在高通找到了好答案。

周一，高通推出QTM052毫米波天线模组和高通QPM56xx 6GHz以下射频模组，它们可以与 Snapdragon X50 5G一同工作，让智能手机传输速度达到新高。有了新模块，厂商可以让设备覆盖5G频段，包括毫米波频段，它的传输距离短一些，但是速度更快，还有6GHz以下频段，它更加可靠，但是速度慢一些。

今年晚些时候，移动热点就会用上新模块，明年上半年智能手机也会引入。如果用毫米波传输，峰值下行速度最高可以达到5Gbps，不过在手机上，更现实的速度接近1.4Gbps。无论怎样都比今天的4G快很多，现在的速度只有70Mbps。如果用6GHz以下频段传输，速度可以达到400Mbps-500Mbps。

用毫米波传输虽然速度超快，但是存在很多问题。例如，信号传输的距离不够远，碰到硬表面会反弹，无法绕过角落，无法穿透树木等物体。高通说，虽然毫米波的最高下行速度可以达到5Gbps，但是只要将手挡住天线，就会遮挡信号。600MHz以下的频段没有这样的问题，5G用的就是这种频段，只是它的速度没有毫米波快。

如何开发超小芯片，装进手机，同时又能用毫米波传输，传到很远的距离，对于厂商来说这是一个难题。

2017年年初时，高通曾展示过5G调制解调器和毫米波天线，尺寸很大，居然要放在手推车上移动。在今年2月的MWC上，英特尔展示5G PC概念机，它将5G调制解调器装在支架内，很明显，这样的模块太大了，不适合手机用。

现在高通成功让模块缩小，可以装进手机。难怪高通产品营销主管谢里夫·汉那（Sherif Hanna）说：“大家一致认为……将毫米波技术放进移动设备是不可能的事。但是高通的新模块在技术上取得突破，可以用新一代网络传输无线信号，网速达到前所未有的水平。”

新模块的尺寸到底是多大？高通没有明说。但是CNET对比之后发现，模块的厚度与iPhone X差不多，也就是7.7毫米左右。高通还有更薄的模块，厂商可以将它们装进更薄的手机。高通补充说，模块有多厚并不一定意味着手机厚度有多厚。如果是更薄的设备，或者手机的边缘是弯曲的，模块可以稍微倾斜，这样就能装进更小的设备。（德克)