一汽夏利1元抛售不良资产： 拜腾接盘值不值？

21世纪经济报道 王欣 上海报道

7月19日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（简称“一汽夏利”）（000927.SZ）发布公告称，由于旗下子公司一汽华利连续多年亏损，一汽夏利将以不低于1元的价格抛售其100%股权。

根据公告，一汽夏利转让的条件是受让方须承诺，保证归还华利汽车应付的不低于8亿元的欠款，在此基础上，华利汽车应付的其他欠款免除；华利汽车全部员工原则上由一汽夏利负责安置；上述股权的转让价格不含华利汽车的土地、房产；受让方须不是失信被执行人。

即便一汽华利转让的价格中不包含土地和厂房，但一汽华利拥有完整的乘用车生产资质，在业内人士看来，8亿元的价格也许会让一些融资能力强的新势力造车企业买单。

还有传言称，随着天津华利“僵尸”生产资质的转卖，造车新势力企业——拜腾主体公司南京知行汽车——将接盘，从而解决自身资质的问题。

7月20日，拜腾汽车高层在接受21世纪经济报道记者采访时回应称：“就此事而言，我们现在不方便做任何评论。”

一汽华利等待接盘

一汽华利前身是天津华利汽车有限公司，2002年6月天津汽车工业集团有限公司与中国第一汽车集团有限公司采取股权转让方式联合重组，天津华利汽车有限公司更名为一汽华利（天津）汽车有限公司，并于2008年成为一汽夏利全资子公司，主要生产吉普车、130系列轻型货车、1010微型货车及6320系列微型客车等。

不过，随着市场需求的变化以及产品力的不足。2015年至2017年三年间，一汽华利的营业收入分别为9475万元、6535万元、4500万元，到2018年6月30日，一汽华利的营业收入仅1929万元，净利润亏损逐渐加大。

根据《工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知》（工信部产业〔2012〕349号）的规定，今年5月8日，曾经的行业翘楚一汽华利由于经营收入持续走低已进入工信部第三批特别公示名单，在特别公示期内，工信部不再受理该企业的新产品申报。

不单单一汽华利处在退市边缘，一汽夏利的经营情况并不乐观。7月14日，一汽夏利发布了2018年上半年业绩预告，公告显示，一汽夏利归属于上市公司股东的净利润预计亏损6亿至6.7亿元。

对此，有业内专家唏嘘不已，“雁牌，三峰，华利，夏利，当年这些知名汽车品牌陆续退市或雪藏，曾经令人骄傲的‘一二上天’，如今，天津汽车工业何以沦落至此。”

而且，按照工信部的规定，连续两年的年销量为零或极少，乘用车少于1000辆、大中型客车少于50辆、轻型客车少于100辆、中重型载货车少于50辆、轻微型载货车少于500辆，符合上述条件的车企被定性为“僵尸车企”。

不过，即便有些僵尸企业如一汽华利已经无力支撑经营，但仍然僵而不死，这其中的原因则在于：一些僵尸企业卖壳，将自家企业的生产资质转卖给其他企业，或是将企业卖身于其他企业，让其他企业进行并购；其次，地方政府的地方保护，保税收和避免出现大量的失业；三是企业虽然不复存在，但并没有注销，因为它们仍存在于工信部的企业记录中。

“企业僵而不死，意味着还自带一定的债务和社会责任。一旦该企业被关停后，债权人压力陡增。对于地方政府而言，如果让过去巨大的投入变成一种回报，‘僵而不死’或许也不是坏事。” 7月23日，中国乘联会秘书长崔东树在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

出售“生产资质”有争议

对于一汽华利的股权收购一事，有专家认为，单纯购买一个生产资质，支付8亿人民币的价格并不低。“这家企业已经没有其它利益可图，恐怕之后会再拍卖土地厂房。”

事实上，一方面有人质疑“僵尸企业”抛售模式的合理性，另一方面也有业内人士认为，购买“僵尸企业”壳资源的方式应该被鼓励。

“从国家管理而言，通过国家控制让这些空壳升值，或者让历史的包袱得到解决。8亿的价格并不贵。”崔东树认为，卖掉僵尸企业的壳是会被鼓励的。一方面，新势力造车企业需要生产资质，但国家资质审批则意味着无偿供给。

通过购壳的方式，如果可以解决一部分社会困难和压力，本身是一种好事。这也会使国有企业的社会包袱得到化解，新势力造车企业获得资质，实现双赢局面。

那么，怎样的空壳更会受到买方青睐？记者带着上述问题，询问一家新势力造车企业高层领导时，他的说法是：“谁便宜就会买谁。”

据了解，资产负债率是用于判断壳干净程度的指标。一般而言，“壳”比较干净、负债较少的公司更容易受到青睐。因为经营业绩过分差甚至严重亏损的上市公司，可能使买方要承担过重的债务负担，而使买方对其收购热情降低。

不过，一位接近发改委的业内人士曾在接受21世纪经济报道记者采访时表示：“汽车这种长周期、高风险、规模化的产业，本身跟资本的性格格格不入。资本这几年表现特别突出，所以它跟技术、产业结合起来之后，使得本来不太受金融资本影响的汽车产业，如今已经中毒。”

7月20日，一位汽车行业专家在接受21世纪经济报道采访时表示，“国有资产无人负终极责任，下一个接盘者要么是国有资本要么有地方政府背书，若是民营企业拿自家的真金白银买此壳，说明它此前挣的钱没费劲。”

一个生产资质能否量化标价出售？崔东树给出的答案是，僵尸企业存在一定的社会债务，从国有企业的角度而言，需要合理化解这些债务，因此壳资源是否值钱并不重要。

“因为现在新势力造车企业动辄融资上百亿，他们肯定有足够的钱去购买一个壳。为什么新势力造车企业能获得数值较大的估值和融资金额？投资人是看到了新能源汽车行业的巨大发展机会。”崔东树说。