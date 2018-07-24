美的集团转型科技公司 战略布局“人机新世代”

王珍 刘公平

[今年50岁的美的已不再是一个纯粹的家电集团。在2016年收购了全球四大机器人企业之一的德国库卡94.55%的股权之后，美的的机器人业务飞速发展。]

美的集团（000333.SZ，下称“美的”）斥资约40亿元回购股票事宜在7月23日下午的股东大会上获得通过。在回答投资人的提问时，美的集团董事会秘书江鹏表示，美的机器人业务的利润虽然相比美的原有家电业务，确实不高，但是对比其他的机器人公司，利润率并不低。

对于机器人的应用，江鹏认为，未来汽车领域会逐渐趋于饱和，而中国机器人市场有业务结构多元化的优势，一般工业领域对机器人的需求也很大，而且机器人普及率较低，所以美的的机器人业务未来会有很大的市场空间。

为了实现今年美的提出来的“人机新世代”战略，江鹏透露，美的未来员工数量方面不会有调整，但是员工结构会进一步优化，加大研发和技术人员的占比。

看好未来发展

去年美的提出向科技集团转型、营收首次突破2000亿元，今年年初其市值一度突破4000亿元。

不过，今年受房地产市场疲软、家电行业整体增速放缓、中美贸易摩擦等因素影响，美的的股价此后回调。7月23日，美的集团的市值为3085.5亿元，即经过了半年多的时间，市值缩水约四分之一。

今年50岁的美的已不再是一个纯粹的家电集团。在2016年收购了全球四大机器人企业之一的德国库卡94.55%的股权之后，美的的机器人业务飞速发展。

美的2017年年报显示，集团去年营业收入达2407.12亿元，其中，消费电器（以冰洗产品、生活电器、厨房电器三大板块为主）实现营收987.48亿元，贡献了41%的营收；暖通空调（含家用空调、商用空调两大板块）实现营业收入953.52亿元，占比也将近40%；机器人及自动化系统（含库卡机器人、安得物流两块）营收达270亿元，占比11.23%。

今年以来，美的的业绩继续逆势增长。2018年一季度，集团营业收入697.38亿元，同比增长16.7%；归母净利润52.56亿元，同比增长20.76%。

更值得关注的是，在今年3月AWE（中国家电及消费电子博览会）期间，美的正式发布“人机新世代”的新战略，欲打造“美的版工业互联网”：打通研发端、生产设备端、供应链端、业务端、物流端和用户端，希望真正做到零库存生产、100%物流追踪管理和C2M（消费者到制造商）定制。

目前的股价与市值，对美的来说，自然不能充分体现其未来的价值。所以，美的大手笔进行股票回购。据其回购预案，美的拟斥资不超过40亿元，以不超过50元/股的价格，预计回购股份数量不低于8000万股，约占公司目前已发行总股本的1.2%，实施日期为股东大会通过后的12个月内。

按2017年12月31日审计的财务数据测算，这次用于回购的40亿元资金，约占美的总资产的1.61%、约占公司净资产的5.43%。

美的的独立董事认为，此举传达成长信心，维护公司股价与广大投资者利益。事实上，从6月14日左右至7月4日左右，美的集团的股价下跌了近20%。7月23日，股东大会通过美的回购预案，美的集团的股价从46.38元上涨至46.58元。

转型科技公司

美的机器人业务正进一步提速。今年3月底，美的与库卡在中国成立三家合资公司，并在顺德奠基新的机器人生产基地。库卡一般工业机器人业务中国首席执行官文启明今年6月曾向第一财经记者透露，美的库卡顺德新工厂将在今年四季度投产，上海和顺德两地工厂合计，预计到2024年库卡在中国的机器人产能将达到10万台。而库卡的目标是2020年前成为中国机器人制造的第一名。

根据机器人相关行业协会的数据，到2020年中国机器人市场容量将达到21万台。从产能估算，文启明预计，到2024年库卡将占据中国机器人市场25%~30%的份额。而库卡在2017年实现35亿欧元营收的基础上，计划2020年实现40亿~45亿欧元的营收。

这意味在保持家电“存量业务”稳定增长的同时，美的希望在机器人这个“增量业务”上继续快速突进，以最终成为一家覆盖消费电器、暖通空调、机器人及自动化系统和智能物流的全球科技集团。

从家电企业向科技集团转型，美的并不是没有困难与挑战。美的集团2017年的加权平均净资产收益率达到25.88%，而美的集团2016年的加权平均净资产收益率为26.88%，收购库卡、东芝白电后的整合轻微拉低了其收益率。

要提高机器人业务的净资产收益率，美的和库卡都往“软硬结合”的方向在努力，即不只生产和销售机器人硬件，而是提供包括软件和系统在内的整套工业互联网的解决方案。美的旗下已成立了美云智数软件公司，依托美的自身生产自动化、制造业转型的经验，为企业管理提供数字化服务。按照美的集团中央研究院副院长徐成茂说法，“软件的作用远大于硬件”。

值得一提的是，上周五（7月20日），美的集团凭借去年357.94亿美元营收，跃升至财富世界500强第323名。这是继2016年、2017年之后，美的集团第三次入围财富世界500强。与2017年相比，美的集团今年上升127名，名次创历史新高。而未来要实现更高的排位，美的必须在“软实力”上再下苦功。