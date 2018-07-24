三星又拍广告黑苹果 这次是拿GALAXY S9怼iPhone X

本文来自微信公众号“爱范儿”（ID：ifanr），作者：李超凡

三星和苹果这对相爱相杀的冤家在广告中的互黑已经持续多年，最近三星又出招了，但距离苹果秋季发布会还有一段时间，这次也只能继续针对 iPhone X 了。

在过去三星一系列针对苹果的广告中，运行速度、续航能力、无线充电、防水能力等各项性能都曾被三星拉出来作为苹果的‘黑点’，那么三星这次还能拿出什么‘黑材料’来怼 iPhone X 呢？

这次的广告系列叫做‘Ingenius’，显然是在调侃苹果的售后服务天才吧（Genius Bar ），广告形式也很简单，都是通过 Apple Store 内天才吧员工与顾客的对话来吐槽 iPhone X 各种不如三星 S9 的地方。

在‘Fast Charger’这则广告，顾名思义就是要吐槽 iPhone X 的快充。当一位苹果用户向天才吧员工询问 iPhone X 是否像 S9 一样配备了快速充电插头时，苹果员工告诉他需要另外购买 USB-C 转闪电连接和电源适配器，顾客一脸黑人问号。

广告说的倒是事实，虽然 iPhone X 支持快速充电，可苹果标配的充电头输出功率只有 5 W，并不能将快充的性能完全发挥出来。

如果用户想要体验更高效的苦熬冲，则需要 29 W USB-C 电源适配器，再加一根 USB-C 转闪电连接线，二者售价是 388 元加 188 元共计 576 元。

不过此前有消息表示今年新 iPhone 充电头接口将从现在的 USB-A 换为新的 USB Type-C 接口，还将支持 18W 的快充，如果是真的，用户也就无需再为快充付出额外成本。

三星或许也是收到了消息，趁着新 iPhone 发布前赶紧喷一波。

第二条广告也和 iPhone X 的接口有关，一位顾客咨询苹果员工 iPhone X 是否支持他的有线耳机时，苹果员工告诉他需要一个加密狗（Dongle）才可以。

顾客接着又问如果还想同时充电怎么办呢？苹果员工告诉他这需要另外一个加密狗（Dongle）。

▲ 图片来自：The Verge

苹果从 iPhone 7 开始砍掉了 3.5 mm 耳机接口，虽然给出了 AirPods 的替代方案，将用户从耳机线中解放出来，不过至今仍有不少人怀念 iPhone 的耳机接口。

上面两则广告都是基于一些 iPhone 用户的痛点，还算合理，而这个系列另外则广告就有点牵强了。其中一条广告讨论了 iPhone X 的拍照性能，提到三星 S9 在相机评测机构 DXoMark 上的评分比 iPhone X 高，而苹果员工表示不能完全相信这些分数。

可如果要比 DXoMark 的评分，几个月前发布的华为 P20 系列也都比三星 S9 强了。

而最后一则广告强调了三星 S9 比起 iPhone X 拥有更快的蜂窝下载速度，不过这很大程度取决于用户使用的运营商和所处环境。

如果你看过前几个月三星另一条‘黑’苹果的广告，你可能会发现广告里的的苹果员工有点脸熟。

在那条广告的结尾，这位 Apple Store 的员工告诉女主角手机卡顿可以选择关闭‘电源管理’选项，但手机有可能会自动关机，或者换一台新手机，以此来讽刺苹果去年的‘降速门’事件。

不过遗憾的是，此前一系列三星广告中那个留着 iPhone X 同款刘海发型的小哥没有出现，这次的广告创意也显得有点乏善可陈。

把 iPhone 各项功能怼过一遍后，这次的三星广告可以说是有点江郎才尽了，或许只有新 iPhone 的发布才能再一次激发三星的创作灵感了。