新浪科技> 业界 > 正文

三星又拍广告黑苹果 这次是拿GALAXY S9怼iPhone X

三星又拍广告黑苹果 这次是拿GALAXY S9怼iPhone X
2018年07月24日 00:19 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自微信公众号“爱范儿”（ID：ifanr），作者：李超凡

　　三星和苹果这对相爱相杀的冤家在广告中的互黑已经持续多年，最近三星又出招了，但距离苹果秋季发布会还有一段时间，这次也只能继续针对 iPhone X 了。

　　在过去三星一系列针对苹果的广告中，运行速度、续航能力、无线充电、防水能力等各项性能都曾被三星拉出来作为苹果的‘黑点’，那么三星这次还能拿出什么‘黑材料’来怼 iPhone X 呢？

　　这次的广告系列叫做‘Ingenius’，显然是在调侃苹果的售后服务天才吧（Genius Bar ），广告形式也很简单，都是通过 Apple Store 内天才吧员工与顾客的对话来吐槽 iPhone X 各种不如三星 S9 的地方。

　　在‘Fast Charger’这则广告，顾名思义就是要吐槽 iPhone X 的快充。当一位苹果用户向天才吧员工询问 iPhone X 是否像 S9 一样配备了快速充电插头时，苹果员工告诉他需要另外购买 USB-C 转闪电连接和电源适配器，顾客一脸黑人问号。

　　广告说的倒是事实，虽然 iPhone X 支持快速充电，可苹果标配的充电头输出功率只有 5 W，并不能将快充的性能完全发挥出来。

　　如果用户想要体验更高效的苦熬冲，则需要 29 W USB-C 电源适配器，再加一根 USB-C 转闪电连接线，二者售价是 388 元加 188 元共计 576 元。

　　不过此前有消息表示今年新 iPhone 充电头接口将从现在的 USB-A 换为新的 USB Type-C 接口，还将支持 18W 的快充，如果是真的，用户也就无需再为快充付出额外成本。

三星或许也是收到了消息，趁着新 iPhone 发布前赶紧喷一波。三星或许也是收到了消息，趁着新 iPhone 发布前赶紧喷一波。

　　第二条广告也和 iPhone X 的接口有关，一位顾客咨询苹果员工 iPhone X 是否支持他的有线耳机时，苹果员工告诉他需要一个加密狗（Dongle）才可以。

　　顾客接着又问如果还想同时充电怎么办呢？苹果员工告诉他这需要另外一个加密狗（Dongle）。

▲ 图片来自：The Verge▲ 图片来自：The Verge

　　苹果从 iPhone 7 开始砍掉了 3.5 mm 耳机接口，虽然给出了 AirPods 的替代方案，将用户从耳机线中解放出来，不过至今仍有不少人怀念 iPhone 的耳机接口。

　　上面两则广告都是基于一些 iPhone 用户的痛点，还算合理，而这个系列另外则广告就有点牵强了。其中一条广告讨论了 iPhone X 的拍照性能，提到三星 S9 在相机评测机构 DXoMark 上的评分比 iPhone X 高，而苹果员工表示不能完全相信这些分数。

　　可如果要比 DXoMark 的评分，几个月前发布的华为 P20 系列也都比三星 S9 强了。

　　而最后一则广告强调了三星 S9 比起 iPhone X 拥有更快的蜂窝下载速度，不过这很大程度取决于用户使用的运营商和所处环境。

　　如果你看过前几个月三星另一条‘黑’苹果的广告，你可能会发现广告里的的苹果员工有点脸熟。

　　在那条广告的结尾，这位 Apple Store 的员工告诉女主角手机卡顿可以选择关闭‘电源管理’选项，但手机有可能会自动关机，或者换一台新手机，以此来讽刺苹果去年的‘降速门’事件。

　　不过遗憾的是，此前一系列三星广告中那个留着 iPhone X 同款刘海发型的小哥没有出现，这次的广告创意也显得有点乏善可陈。

　　把 iPhone 各项功能怼过一遍后，这次的三星广告可以说是有点江郎才尽了，或许只有新 iPhone 的发布才能再一次激发三星的创作灵感了。

苹果三星
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有