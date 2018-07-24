这一次 我不打算站队Google

本文来自微信公众号：keso怎么看（kesoview），作者：keso

欧盟给Google开了个天价罚单，各方评论很多，有站队Google的，也有站队欧盟的。

美国总统甚至把这件事上升为某种外交冲突，特朗普在Twitter上说：“我告诉过你们！欧盟刚刚对我们伟大的公司之一Google罚了50亿美元。他们真的一直在占美国的便宜，但不会太久了！”

美国总统特朗普的推文

不管别人怎么争执，最没资格插嘴的是中国人。从用户规模上说，中国肯定是Android最大的市场。可是在我们这里，知道Android的人本就不多，知道Android和Google关系的人更加凤毛麟角。大部分普通用户用的是MIUI，是EMUI，是Smartisan OS，他们并不知道这些跟Google有什么关系。

欧盟打Google，我们是真正的局外人。欧盟列出的Google那些“恶行”，我们一个都没遇到。我们不用Google搜索，不用Google Play，也几乎不会安装Chrome浏览器，Google真的滥用垄断优势了吗？

没觉得啊。

所以这一次，我们是以某种看热闹不怕事儿大的心态，来看待Google被罚这件事。

如你所知，我一直都是Google的铁粉，不过这一次，我不打算站Google。

不站Google并不代表我要站欧盟。假设一下，这世界如果都处在欧盟的管辖范围内，你能想象会有如今的高度规模化和商业化的互联网吗？多少个Google、Facebook还不都给罚破产了。我甚至觉得，欧盟可能贴罚单贴上瘾了。虽然欧盟没什么像样的互联网公司，但在连篇累牍的罚单中，欧盟还是贴出了不一样的存在感和自信心。

欧盟的罚单几乎成了科技巨头成就的认证标志，没被欧盟开过巨额罚单，你都不好意思说自己是科技巨头。微软数次累计被欧盟罚了20亿欧元；英特尔被罚了10.6亿欧元；苹果被判罚向爱尔兰补缴130亿欧元的税款；Amazon被判罚补缴2.5亿欧元税款；Facebook被罚了1.1亿欧元；高通被罚了9.97亿欧元……

不过，有欧盟这么一个认死理、不通融的顽固分子，有时候似乎也不是什么坏事。

前段时间，史上最严隐私保护条例欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）正式生效，各互联网公司忙不迭地更新各自的隐私条款。这就可以证明，有个唱白脸的欧盟，习惯于先开枪后瞄准的互联网公司多了不少忌惮。

在欧盟罚单出炉当天，Google CEO Sundar Pichai立刻发表了一封公开 信，题为《Android创造了更多选择，而不是更少》，对欧盟的判罚做出全面反驳。我决定不站Google，主要是因为我不太认同这封公开 信中的观点。或者说，Pichai没能说服我。

在这份回应中，Pichai辩称，Android确实有一些确保技术兼容性的规则，但手机厂商并不一定非得签署这些规则。“他们可以以他们想要的任何方式使用或修改Android，就像Amazon在Fire平板和电视棒上所做的那样。”他说。

好吧，Pichai没有提到，Amazon曾经还做过手机Fire Phone，根本没人买，谁需要一个没有Google Play商店，用不了Google系列应用的手机？

Google搬出Amazon来证明Android的自由和开放，并不很有说服力，因为Google其实不太喜欢Amazon这种“吃Android的饭，砸Android的锅”的行为。在Google眼中，Amazon的修改版Android——Fire OS，就是Android“碎片化”的一个例证。

根据Google的规则，你确实可以任意定制Android，修改Android的代码和组件，但定制后的Android是不允许安装Google服务框架的，不允许出现Google品牌，不允许安装Google应用，大量依赖Google服务框架的第三方应用即使装了可能也无法使用。Google通过这种强制性规则，维系了Android的兼容性，避免了所谓的“碎片化”。

按照Google的定义，碎片化是不好的，“如果没有围绕基线的兼容性规则，开源平台就会碎片化，这将伤害用户、开发者和手机制造商”。但如果你比较一下Android和iOS活跃设备的操作系统版本分布，你会发现，相比iOS，Android确实是碎片化的，这种碎片化是由于大量设备无法及时升级操作系统导致的。大量仍然运行旧版Android的设备，不但无法享受新的功能，甚至让自己处在各种安全风险之下。

Android（左）和iOS（右）活跃设备的操作系统版本分布

也就是说，虽然Google特别不喜欢碎片化，但无力改变Android碎片化的现状。

我不知道在Pichai眼中，有着Ubuntu、Fedora、openSUSE、Debian、Slackware等不同发行版的Linux是否算是碎片化的，但很明显，Linux的“碎片化”并没有伤害用户、开发者和硬件制造商。恰恰相反，不同的发行版给Linux带来了生态多样性，实际上增加了用户的选择。

Google对Android的“锁定”，让Amazon这么强大的竞争者都毫无脾气。所以，Amazon实在不是一个用来反驳欧盟的好例子，它能够证明的不是Android的自由和开放，而是Google施加于Android之上的不自由和不开放。如果你生产的手机安装的是基于Android源代码开发的新的手机操作系统，那么这款手机是很难在市场上找到生存空间的。

当然以上说法不包括中国，在中国是完全不同的一个故事。这里的厂商可以提供各种不同的Android修改版，唯一相同的是，它们都不包含任何Google元素。在这里，统计Android版应用的下载量甚至成了一项尖端科技，因为这里的每一款手机都有自己的应用商店，每一个应用商店都有一套自己的支付体系。

从这个角度来说，最该感谢Google将Android开源的，应该是中国人。比较起来，其他地方的人们从Android开源中得到的好处实在有点少得可怜。

Pichai还说，在Android设备上很容易移除任何预装的应用，并选择其他替代产品，以此证明Google并没有从预装应用中不当得利。

那些花了大把的钱买预装的公司，此刻是不是早已羞愧得无地自容？

大多数用户没有卸载预装应用，不是因为卸载麻烦，而是因为他们压根没觉得这些应用有什么不好，为什么要卸载？或者说，如果预装的是Google竞争对手的产品，比方说浏览器预装的是Opera，他们也同样不会卸载，因为没必要。

预装，不管是不是可以很容易地卸载，实际上减少了第三方应用被安装的机会。当年微软就因为预装浏览器和媒体播放器，被欧盟罚款。欧盟责令微软要预装就连竞争对手的产品一起预装。

Pichai公开 信最重要的一个观点是，Google花费数十亿美元开发了Android，并免费提供给大家，Google所图不多，仅仅是“提供预装一套流行的Google应用（如搜索、Chrome、Play、地图和Gmail）的选项”，相当克制了。

Pichai的意思是，对Android来说，免费是一个完美的商业模式，受益者不仅是Google，手机制造商、运营商、开发者和消费者，都从这个模式中受益。可是欧盟的决定，正在葬送这个造福所有人的模式。

Pichai认为，欧盟拒绝了让Android得以成功的商业模式，就是支持开放平台上的专有系统。我觉得，Pichai有点故意把欧盟塑造成开放平台的敌人，要剥夺所有人从Android商业模式中得到的利益。Pichai暗示，在欧盟的逼迫下，Android存在由开放转向封闭，由免费的开源软件走向收费的专有软件的可能性。

可是这种推断并不成立。欧盟并不在意是专有系统（如Windows），还是开放系统（如Android），它真正在意的是，对垄断优势的滥用——当然是欧盟所认定的滥用。无端被扣上一个破坏Android生态，甚至打击开放系统的大帽子，我猜欧盟大约是担待不起的。

其实我们也可以问Google一个问题，Linux没有这么多商业诉求，为什么同样可以做得很好，让全世界受益？答案很简单，Linux不属于任何人，所以它属于任何人。Android名义上属于任何人，实际上它属于Google。

Google当年选择开源、开放，并不是出于任何道德原因，而是出于自身利益的考量。开放的Android并不比封闭的iOS更高尚，归根结底它们都是一种深思熟虑的商业选择。

在iOS已经开启未来之门，Symbian、Windows Phone、BlackBerry OS、Palm OS等众多手机操作系统纷纷涌入赛道的2007年，Google选择将Android开源、免费，毫无疑问是最正确、最有利的商业决策。此举让智能手机市场的门外汉，在极短的时间里就成为这个领域举足轻重的主宰者。

退一万步，就算Android最终不得不选择采用收费模式，也并不意味着智能手机市场将陷入灾难。别忘了，在Android之前，Windows曾是史上最成功的操作系统，但是Windows并没有免费提供。所以，平台的成功与否，与操作系统免费还是收费并不存在必然联系。但可以肯定的是，如果Android收费，Google能从Android上获得的利益，肯定不如今天这样的免费模式来得大。

而且，如果Android收费，一定会有人跳出来做一个新的免费的Android，一如Google在2007年曾经做过的那样。

如果Android收费，最不开心的可能是中国手机厂商。没有了开源的Android，他们该如何继续做他们的修改版Android？

过去10年，我们确实从Android的发展中受益良多，无论如何这都得感谢Google。但我相信，Google从Android中获得的更多。我不敢说，Google的营收中有多少是跟Android直接或间接相关，Google的总市值中有多少是Android在移动互联网的支配地位带来的，可以肯定的是，没有Android就没有今天的Google。

Android对Google来说很重要，但我并不同意Pichai所说的那些理由。如果Android是一个类似Windows那样的专有系统，或许我就不会再说什么了，但起码名义上Android是一个开源系统，它理应得到更多的自由，尤其是在商业化方面。