云计算领域寡头竞争格局将延续

在云计算领域，近年来亚马逊、微软、谷歌等科技巨头虽一直保持寡头竞争格局，但亚马逊始终是领跑行业的冠军。不过二季度微软云平台Azure收入同比大增89%，谷歌也开始迎头追赶，沃尔玛则与微软联手云合作，亚马逊的霸主地位迎来挑战。

值得注意的是，由于看中这一蓝海市场，云计算巨头们正不断加大投入，其中据市场调研公司IDC数据，2016年到2021年全球公有云服务和基础设施支出的五年复合增长率将达21.9%，总额为2770亿美元（2018年为1600亿美元）。不过机构普遍预期，随着竞争加剧，且行业门槛较高，寡头竞争格局仍将延续。

亚马逊地位迎挑战

7月19日，微软发布截至6月30日的2018财年第四季度财报显示，第四财季微软商业云服务获得69亿美元营收，同比增长53%，其中Azure云服务收入同比增长89%，好于市场预期，此前分析师均给予80%的增速预期。

对此有机构分析，微软云服务的快速增长有望在该领域超越行业排名第一的亚马逊。美国福布斯网站表示，亚马逊云平台AWS一季度实现营收54.42亿美元，同比增长49%，按此增速测算，二季度亚马逊营收或达60亿美元，这意味着在云服务领域微软或超越亚马逊。与此同时，在亚马逊最具优势的IaaS（基础设施即服务）领域，两大巨头的市占率差距也在收窄，据市场研究机构Synergy发布2018年第一季度全球云基础设施市场研究报告，微软的市场份额从一年前的10%跃升至13%，谷歌云从5%增加到6%，阿里云的市场份额也在进一步上涨，而亚马逊AWS的市场份额则下降了一个百分点。

除遭遇劲敌微软的正面冲击，在零售等领域深受亚马逊冲击的沃尔玛也发起反攻，上周与微软签署了一份长达五年的合作协议，未来沃尔玛将会使用微软提供的云服务和人工智能技术，以期对抗在线零售巨头亚马逊。此前在亚马逊以137亿美元收购全食超市之后，沃尔玛公开告诉其合作伙伴应避免使用亚马逊AWS来托管云应用程序。

围剿亚马逊的不仅有微软和沃尔玛，谷歌早在去年就将亚马逊智能音箱设备Echo从优兔上踢出。对此市场分析人士指出，智能音箱是“进入万物互联的入口”，背后竞争的焦点则是云计算通过数据获取持续优化系统带来的应用升级。目前云计算与智能音箱的结合仍是一片蓝海，苹果、谷歌、微软、阿里巴巴等科技巨头竞相争抢语音交互入口，试图打造从云计算到智能终端的智能生态平台。

行业集中度将提高

尽管公有云所固有的灵活性使其成为当前最具革命性的一代技术，但分析公司Forrester数据显示，云计算在企业界的应用仍没有超过50%，不过今年有望跨越50%里程碑，获得快速增长。“互联网女皇”玛丽·米克尔也在5月底发布的《互联网趋势》报告指出中，随着行业成本下降，云计算将延续高增长。报告指出，自2006年云服务集中爆发后，行业生产成本一直在下降，其中亚马逊AWS的云计算成本年复合下降10%。报告认为，计算能力越来越强，存储容量越来越便宜，连接与数据共享越来越廉价，都将成为行业快速成长的驱动力。

机构普遍认为，随着巨头们不断加码云计算，且行业门槛较高，未来全球云计算行业集中度将进一步提升。据Forrester预测，2018年亚马逊、谷歌和微软云服务将占到所有云平台总营收的76%，该机构还表示，微软、甲骨文和赛福时共占SaaS（软件即服务）市场70%的营收份额，而且这些寡头垄断的现状几乎没有丝毫被打破的迹象。

高盛分析师Heather Bellini则表示，亚马逊、微软、谷歌及阿里巴巴全球云服务占比到2019年将提升至89%（2017年为65%）。其认为，未来全球云服务市场的集中度还将继续加强，因为这四家公司能够为客户提供差异化的增值型服务，这使得其对用户的吸引力增加。

本月初，市场研究机构Gartner发布的2017年度全球公有云IaaS市场份额分析报告显示，市场格局延续了2016年“3A”（AWS、Azure、AliYun）位列前三的格局，且合计垄断全球66.5%的市场份额，谷歌云和IBM云计算位居第四、五位。该机构认为，基于五大厂商的增速预期，且整个市场集中度进一步提高，未来中小企业或被淘汰出局。