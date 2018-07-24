特斯拉要求供应商退款助其改善盈利状况

经济参考报 □记者 王婧 综合报道

据外媒报道，美国电动汽车厂商特斯拉要求部分供应商退还其已支付的部分款项，以帮助其改善盈利状况。这令外界更加质疑特斯拉是否具有足够资金支撑其业务发展。

据美国《华尔街日报》报道，特斯拉在向全球供应商发布的一份备忘录中要求供应商退还2016年以来其支付的部分款项，以帮助公司实现盈利。特斯拉称，此举旨在帮助其持续经营，是一项必需的措施，也可以看作是供应商们对特斯拉的一种投资，有利于双方的业绩增长。

《华尔街日报》的报道援引供应链方面专家的分析称，一些汽车厂商的确会对现有的或者未来的一些项目从供应商那里寻求优惠政策，但是对过去的项目寻求资金返还的情况非常少见。报道称，一位在汽车行业工作了40年的制造业顾问丹尼斯·维拉格表示，这种举措很愚蠢，显示出特斯拉正处于绝境。

据美联社报道，特斯拉拒绝评论这一消息，但是表示正在向一些供应商寻求一些项目的折扣，有些项目确实可以追溯到2016年。

特斯拉的这一要求令外界对特斯拉的现金状况产生更多质疑，近期不少人已经不认为特斯拉有足够的现金流来维持生存。在大力投资其新车型Model 3之后，特斯拉的资金大幅减少。除了开发新车型，特斯拉还在大力投入电动汽车基础设施的建设，需要不少资金。据美联社报道，特斯拉目前每个季度需要约10亿美元资金，今年第一季度特斯拉持有的现金为27亿美元。彭博社此前的报道也指出，特斯拉平均每分钟需花费6500美元，按照这一速度，该公司在2018年底前或将消耗掉所有资金。

特斯拉8月1日将公布第二季度财报。数据分析公司FactSet调查显示，分析师们预计特斯拉第二季度将每股亏损2.77美元，与去年同期的1.33美元相比翻倍。不久前，与特斯拉CEO马斯克在推特上的出言不逊有关，7月份该公司股价下跌了7%。