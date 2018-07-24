美国车企盈利能力弱：加快自动驾驶研发寻找新路径

本报记者 纪伟 北京报道

7月19日，2018《财富》世界500强排行榜正式发布，共有23家整车集团上榜，其中日本的丰田和德国的大众表现依旧强势，营业收入超过2000亿美元，分别为2651.72亿美元和2600.28亿美元，中国车企有6家上榜，名次较上一年均有所提升，但利润率仍处于比较低的水平。

但是，在该榜单上美国仅有2家车企，通用和福特。相比去年的榜单，通用无论在营收还是在利润上均出现下滑，且是上榜车企中唯一一家利润为负的车企，福特的营收和利润均有提升。

针对该榜单，一位研究汽车产业的专家向21世纪经济报道记者透露：“500强各种排名都是企业报的数据，国内汽车集团的数据都包含了其占有50%股份的合资企业，是合并报的。而上市公司的数据，要求必须是绝对控股或能证明有实质控制的下属企业才能并表，所以上市的汽车集团的数据与500强数据应该是不同的。”

实际上，近两年，通用一直处在改革动荡期。从去年通用汽车财报来看，基本与2016年持平，全年净利润达到3亿美元，但在合并持续经营业务与终止经营业务报表后，通用汽车依然处于亏损状态，净亏损达39亿美元，约合每股亏损3.46美元。

面对亏损，通用汽车解释称，由特殊项目产生了总额为135亿美元的费用，其中包括因美国实行税制改革重新估算递延所得税资产而产生的73亿美元以及出售欧宝、沃克斯豪尔业务所产生的62亿美元，两项均不影响现金流。

对此，通用汽车公司董事长兼CEO玛丽·博拉曾公开表示：“2017年对于通用汽车来说是积极转型、全面变革的一年。2018年会成为一个强劲的财政年度，预计在2019年将进一步加速。”

福特自去年韩恺特接任马克·菲尔兹掌舵以来，正在加倍努力成为电动汽车领域的领导者，利用这家有百年历史的汽车制造商获得资金的渠道，建立一个更加稳定的投资者基础。

据福特提供的第一季度财报显示，今年第一季度营收419.59亿美元，同比增长7.19%，相比去年同期增加了将近4个百分点，第一季度利润达到17.4亿美元，同比增长9.05%，利润和营收超过了华尔街的预期。

因此，有华尔街分析师认为，“改变策略”后的通用、福特相比特斯拉更适合投资者，但考虑到福特正在重整其产品组合和投资自动驾驶汽车，投资福特相对于通用汽车的理由正在增多。

在中国市场的不同“境遇”

从汽车产业发展历史来看，丰田、大众、通用一直是全球汽车销量冠军有力竞争者。但是，目前这三大车企对于全球销量第一的头衔已不感兴趣，如通用在经历2008年金融危机的生死考验之后，已经把盈利状况放在了比销量更重要的位置，去年曾把多年处于亏损的欧宝和沃克斯豪尔卖给了PSA，主动退出了争冠的行列。

据外媒报道，通用公司将裁减三分之一的德国员工。事实上，通用汽车的净利润下滑与全球主要的汽车市场萎缩有着密切的关系，主要是来自本土北美市场的情况恶化。公开数据显示，去年美国市场汽车总销售量为1725万辆，同比下降1.8%，结束连续7年的增长。在该市场，通用虽取得300多万的销量，但同比下滑1.3%。

相反，得益于中国市场的发展，近几年通用在华的增长一直较为强劲。去年通用在中国的终端销量首次突破了400万辆大关，同比增长4.4%。其中，上汽通用合计销售190.6万辆，一汽通用和上汽通用五菱合计销售213.5万辆。

今年上半年，通用汽车及其在华合资企业累计销量达184.4万辆，同比增长4.4%，凯迪拉克与宝骏品牌均创历史同期新高。据了解，去年通用在中国获得投资收益达到20亿美元，可以预计通用对华战略对整个通用的未来发展至关重要。

福特在华的境遇正好与通用相反，去年在华销量同比下滑达到6%，今年上半年仍未出现好转，6月份福特汽车在华总销量为6.2万辆，同比下滑38%，前6月累计销售40万辆，同比下滑25%，降幅创福特自2001年进入中国市场以来最大值。

受中美贸易摩擦影响，美系车6月的销量大幅减少22.9%，日系车增长3.5%，德系车增长4.9%，三者之间形成鲜明对比。

“目前通用在中国发展比较稳健，福特发展始终起伏不定，华尔街投资者是否看好一家企业与这家企业做得好不好关系并不大，主要考虑还是企业的未来发展潜力。” 一位证券分析师向21世纪经济报道记者透露。

在新兴领域寻求发展

自韩恺特上任以来，福特一改以往的“低调”做法，与通用一样，表示将更多资金倾注到新技术的开发中，其中包括自动驾驶技术和纯电动汽车技术。

但以目前来看，福特汽车对商业价值巨大的自动驾驶领域表现颇为“谨慎”，通用则表现更为积极。6月初，通用汽车与谷歌母公司Alphabet旗下Waymo达成交易，Waymo选择新增6.2万辆克莱斯勒汽车加入其自动驾驶车队，并且日本的软银也宣布向通用汽车的Cruise无人驾驶部门投资22.5亿美元。

加拿大皇家银行Capital Markets认为，GM自动驾驶部门估值或能达到430亿美元。这一数字几乎是日本软银6周前投资时给出估值的4倍。据了解，Cruise被收购之初，仅有50名员工，此后规模一直在快速增长，在去年加州政府批准了800万美元的税收减免计划后，通用汽车计划到2021年，Cruise员工人数能够增加到1648人。

按照通用此前公布的在华电气化战略，2016年至2020年间，通用汽车在华将推出至少10款新能源车型，到2023年投放的新能源车型达到20款。与此同时，福特公布的“中国2025计划”则是，到2025年底，将在中国推出超过50款福特和林肯品牌新车型。SUV将成为进一步加强的重点品类，将有8款全新SUV车型，以及更多的电动车型被投放到中国市场，其中福特将推出至少15款福特和豪华品牌林肯的电动车车型。

对此，上述人士认为：“SUV已经被两家公司视作未来重要的收益贡献者，在电动汽车和自动驾驶布局方面两者汽车虽有涉及，但还并不聚焦，在中国市场仍处于摸索阶段，如何协调传统业务与新兴产业投资也是未来两家车企面对的主要课题。”（编辑：周开平）