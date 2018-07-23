华大基因一周三度增持:实控人汪建等至少增持1.5亿元

澎湃新闻记者 贺梨萍

国内基因测序上市公司深圳华大基因股份有限公司（下称“华大基因”，300676）最近1个多月因频频爆出负面消息股价持续下跌。7月23日晚间，公司宣布再度增持，这次出手的是公司实际控制人汪建。

华大基因当晚公告称，公司于2018年7月23日收到公司实际控制人、董事长汪建先生、董事孙英俊先生及控股股东深圳华大基因科技有限公司（下称“华大控股”）核心管理团队（下称“增持计划参与人”）的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值独立合理的判断，计划自本公告之日起未来6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，增持金额累计不低于1.5亿元人民币。

截至7月23日，上述增持计划参与人未直接持有公司股份，汪建直接持有公司控股股东华大控股85.30%的股权，华大控股直接和间接合计控制38.12%的股份，因此汪建先生通过华大控股控制华大基因38.12%的股份。孙英俊持有公司股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（下称“华大投资”）0.4507%的合伙份额，华大投资持有公司股份比例为16.72%。

本次增持计划的价格不高于120元/股，增持计划参与人的增持资金来源为自有资金及自筹资金。

值得注意的是，这是短短一周之内华大基因宣布的第3次增持计划。

此前的7月17日晚间，华大基因公告，包括华大基因董事、总经理尹烨在内的7名高管拟计划自公告之日起的6个月内，以不高于120元/股的计划增持价格，累计增持不低于3000万元人民币。

7月19日晚间，华大基因继续宣布，公司监事李松岗、李雯琪、胡宇洁，及公司核心骨干人员拟计划自公告之日起未来6个月内，同样以不高于120元/股的计划增持价格，累计增持不低于1000万元人民币。

华大基因高管纷纷增持背后是股价的持续下跌。6月14日，“独孤九剑王德明”在天涯论坛发布文章，实名向江苏省人民政府举报华大基因伪高科技忽悠欺诈涉嫌贿赂官员，大规模套骗国有资产。

7月13日，虎嗅刊发头条文章《华大癌变》，报道了去年在湖南省长沙市望城区妇幼保健院诞生了一名“13号染色体长臂缺失综合症”男婴，认为该男婴的不幸降临和当时负责产检的医院和提供无创DNA检查的华大基因有关。

另外，7月16日也是华大基因巨额限售股解禁日，解禁数量为2.06亿股，占公司股本总额的51.6%。按解禁前一天收盘价计算，华大基因解禁股市值约为211亿元。

“举报门”至今，华大基因股价已下跌逾37%。7月16日解禁日之后曾连续两日跌停，7月23日跌幅为3.63%，报收76元。华大基因总市值已由最高时的突破1000亿元缩水至304.08亿元。