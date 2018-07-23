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目击长生生物公司:新车间仍在建 老板不回应疫苗事件

目击长生生物公司:新车间仍在建 老板不回应疫苗事件
2018年07月23日 17:21 新浪科技综合
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　　这次出事后

　　他们觉得厂子可能保不住了

　　原标题：目击长生生物公司：新的水痘/狂犬病疫苗车间仍在建，老板不回应疫苗事件

　　来源：中国新闻周刊

　　7月23日上午，《中国新闻周刊》记者来到正陷入“疫苗生产记录造假”风波的长春长生生物科技有限公司（长生生物），公司大门紧闭，门卫经请示后转达该厂相关领导意见说，“我们正在接受调查，在没有出调查结果之前，我们单位不接受采访。”

　　长生生物位于吉林省长春市高新区，这里聚集了多家制药厂，其中不乏知名的大型药企。据住在周边小区的一位市民介绍，长生生物在当地以“效益非常好”而知名。

　　在厂区围栏外，仍能听到厂房内机器运转的轰鸣声，厂区内偶尔有人走动。长生科技第四期工程也正照常进行，门外的公示板显示，第四期工程的项目名为“水痘疫苗/狂犬疫苗技改项目16号生产车间”。该工程于2017年4月15日开工，即将在今年10月30日竣工。

　　一位参与车间土建的工人告诉《中国新闻周刊》，该项目已进入收尾阶段，包括他在内的近一百个工人目前照常工作，吃住都在这里。

　　当日上午，《中国新闻周刊》记者多次致电长生生物董事长高俊芳，先是电话无人接听，之后电话在接通后即被挂断。发送短信也未收到回复。

　　上午十一点左右，有警车从正门进入长生生物厂区。这里偶有进出该厂大门的人员，但他们对记者的采访请求都保持沉默。

　　当地一位出租车司机告诉《中国新闻周刊》，他家有亲戚是长生生物的员工，“两口子都在那上班，大学毕业就来了，一直在那里，现在孩子都五岁了。他们一直就跟我们抱怨说工资太低，加班没有加班费，这次出事后，他们觉得厂子可能保不住了。”

　　厂区外一块展板的内容显示：长春长生生物科技有限责任公司创立于1992年8月18日，是一家从事人用疫苗研发、生产、销售的国家级高新技术企业……经过20余年发展，公司已经拥有冻干甲型肝炎减毒活疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗两个一类疫苗品种以及水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗、流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗等四个二类疫苗品种，是国内疫苗企业产品品类最为丰富的民营企业之一。近年来，公司发展步入快车道，各项资产、利润指标保持了高速增长的姿势，截止2016年末，公司总资产40亿元，净资产26亿元，公司市值达170亿元，员工1000余人。

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