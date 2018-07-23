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科技初创企业获投资者追捧 全球资本已投约670亿美元

科技初创企业获投资者追捧 全球资本已投约670亿美元
2018年07月23日 11:19 参考消息网
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　　原标题：科技初创企业获投资者追捧 全球风险资本已投约670亿美元

　　参考消息网7月23日报道 美媒称，说到募集资金，眼下正是史上创办一家科技公司的最好时期之一。自2000年互联网泡沫以来，全球科技企业的首次公开募股（IPO）将迎来最火热的开端。加密货币的热潮也在推波助澜，提供了一种新的高投机（且法律地位模糊不清的）资本来源。

　　据美国石英财经网站7月17日报道，大型央行多年来的宽松货币政策使创办不久的科技公司现在可以获得大量现金。据美国“项目建议书”数据公司的数据，今年到目前为止，风险资本公司在全球已投资约670亿美元，眼看就要打破2016年870亿美元的纪录。

　　曼格罗夫资本公司的合伙人迈克尔·杰克逊说，一些初创公司的估值飙升，改变了投资过程的机制。他说，几乎每次估值调整都会给一些基金经理带来想要插手的压力。

　　杰克逊说：“的确，我们生活在一个泡沫时代，但使用数字设备和数字服务的频率正在迅速上升。”

　　这种乐观情绪并非没有根据，因为全球经济大体上正在稳步增长。企业家们已学会将理念从一个地方移植到另一个地方，而所谓的“零工经济”正在为企业和工人创造新的机会。但在一些地区，上次衰退差不多发生在10年前，这意味着一些人的自满情绪可能正在发挥作用。杰克逊指出，30岁的公司创始人和金融家可能从未经历过估值大幅下跌的局面。

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