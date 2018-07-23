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通用电气将退出照明业务 欲将其售给中国企业

通用电气将退出照明业务 欲将其售给中国企业
2018年07月23日 15:34 环球网
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　　据《日本经济新闻》7月23日报道，美国通用电气（GE）的业务重组进入最终阶段。当地时间7月20日，宣布将在2018年年内退出祖业照明业务。在医疗器械和运输等7个主要业务中，将分拆和销售4个，将业务集中于电力、航空和再生能源3个部门。通用电气将告别过去的综合经营模式，作为“Simple GE”轻装上阵。

　　通用电气首席财务官（CFO）Jamie Miller在7月20日召开的2018年4-6月财报电话会议上宣布“预定年内出售照明业务”。该公司的照明业务此前已经退出了欧洲、中东和非洲市场，近期将就美国照明业务等签订出售合约。

　　Jamie Miller并未透露出售对象，不过美国媒体猜测可能出售给中国企业等。该公司电气照明业务的年销售额在1亿多美元，对收益的贡献微乎其微，但对于通用来说是与发明大王爱迪生有关的特别业务。一直以来，通用电气像重视核心的电力和航空等业务一样重视该业务。

　　通用电气计划2020年之前完成一系列业务的出售和重组，压缩250亿美元的有息负债。在美联储加息的背景下，该公司的利息负担有所减轻，但业务层面依然面临诸多课题。

通用电气照明
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