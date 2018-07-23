雷军、董明珠再度狭路相逢 小米第三次做空调能成吗

来源：36氪

作者：欧阳伟康

1999元曾经是小米手机的价位，现在你可以买到米家互联网空调了。

在“10亿赌局”的最后一年，小米CEO雷军与格力电器董事长董明珠再度狭路相逢，小米第三次进入格力领衔的空调市场。

7月23日，零售价1999元、公测价仅999.5元的米家互联网空调正式发布。

不同于2015年小米与美的推出的“i•青春智能空调”和2017年由小米生态链公司推出的智米空调，这次的空调产品挂着“米家”的logo，这意味着小米将亲自下场与格力、美的等家电厂商进行肉搏。

3年内2次失败，小米走上最后一条路

在米家互联网空调之前，小米已经尝试过两种形式：与传统家电品牌推出定制产品，由生态链公司推出自有品牌产品。

前者而言，2015年小米与美的合作，推出2699元起的“i•青春智能空调”，主打与小米手环、智能家庭套装的实时联动，但是后续市场反响不佳，小米与美的也没有再推出过第二款产品。

后一形式则是由小米生态链公司中定位“智能环境电器”的智米来完成，2017年8月，智米推出智米全直流变频空调，售价4399元，面向消费升级人群。不过在京东、天猫等电商平台上，智米空调的评价数量与格力、美的的同价位产品完全不在一个数量级，很难称为“成功的尝试”。

售价4399元的智米全直流变频空调

严格意义上来说，智米空调的推出并不等于小米直接进入空调市场，智米空调甚至没有出现在小米商城的产品列表中。

对小米而言，4399元的智米空调更像是一次在中高端产品中的试水，成功则将帮助小米撕开空调市场的裂缝，失败也不过再次证明，性价比才是小米的核心竞争力。

从这个角度看，与家电厂商定制、生态链公司出马都没成功，想要进入空调市场，摆在小米面前的只有亲自出马这一条路，或者说，小米需要亲自推出一款产品，证明互联网空调的市场需求是真实存在的，以及小米智能家居生态在空调产品上的优势在哪。

这个任务，美的“i•青春智能空调”和智米空调都没能完成。

“挖角”格力，小米有备而来

经过二十多年的沉淀，早已成熟的空调市场显然不是新玩家想进就能进的，表面上，从2014年到2018年，小米的动作只有与美的达成合作、旗下生态链品牌智米推出智米空调，但在冰山下，小米为突破空调市场所做的准备还有很多。

2018年初，有自媒体消息称“为了做大空调业务，负责小米空调业务的智米科技，正在与格力前员工肖友元拥有的公司（珠海三友环境技术有限公司）接洽合作，谋求合力破局”。

经36氪查询，珠海三友环境技术有限公司确实是一家有格力背景的技术型公司，其产品包括分体机、立柜式空调和特种空调，创始人肖友元曾任格力海外销售总监和创维空调事业部总裁。

不过这家公司与小米的关系显然不止是智米的合作伙伴那么简单。

珠海三友环境技术有限公司股权结构图，来源：启信宝

启信宝信息显示，珠海三友环境技术有限公司的法人代表为小米联合创始人、小米生态链负责人刘德，其持股100%的唯一股东是北京小米移动软件有限公司，也就是说，这家有着专业空调研发背景的珠海三友其实是一家小米的全资子公司。

而在对外投资上，珠海三友与中山长虹电器共同出资成立了中山虹友电器有限公司，中山长虹持股60%，珠海三友持股40%。需要注意的是，长虹正是智米空调的代工方。

因此，即便不考虑小米占股1.29%的美的，在空调这个看似小米比较陌生的领域，小米也已经有自己全资的空调研发团队，有达成股权合作的代工厂，还有一家专注智能环境电器的生态链公司智米。

从这个方面看，把小米推出米家互联网空调的原因归结到雷军与董明珠的“10亿赌局”显然是不合适的，小米为了空调这个家电“四大件”之一的传统市场，早已绸缪多时，与格力的相遇只是时间问题。

重回“小米模式”，这次小米能圆空调梦吗

36氪从接近智米的知情人士处获悉，智米在米家互联网空调中负责研发和制造，品牌是米家，同时市场也不由智米负责。

在经历了与传统空调品牌定制产品、智米自有中高端产品两条路线的失败后，米家互联网空调回到了小米传统的“爆品”模式：由生态链公司负责产品的研发与制造，小米/米家负责品牌和市场，同时在定价上，1999元的价格也遵循了小米一贯的高性价比策略。

这一模式是小米生态链产品的“杀手锏”，但同时对小米空调这一细分品类来说，也可能是背水一战。

就目前来看，小米选择在7月下旬发布米家互联网空调，在时间窗口上已经赶上空调的销售旺季，在产品功能上加入对米家App和小爱同学的支持，在销售渠道上，挂着米家品牌的米家互联网空调想必也将得到小米之家等小米官方渠道的最大支持。

米家互联网空调

在家电“四大件”（电视、空调、洗衣机、电冰箱）里，小米真正站稳的只有相对智能化程度最高的电视市场。而在空调和电冰箱市场，小米生态链中的智米和云米都没有取得太好的成绩。

这其中的原因，一方面与空调、洗衣机、电冰箱等大家电的市场环境有关：主要依靠线下渠道销售，传统厂商技术储备深厚、品牌影响力强，消费者受售后、安装、维护等线下服务影响大。

另一方面，智能电视除了连接WiFi、App控制外，还有内容（提供内容的系统）这一足以影响消费者决策的功能。但是在空调、洗衣机、电冰箱上，目前还没有出现同等重要程度的功能，如果小米电视只能用App换个频道、用语音控制开关机，那它相比传统电视也不会有什么优势。

对于小米而言，靠一款米家互联网空调去和格力、美的等空调大厂正面抗衡显然是不现实的，但米家互联网空调的意义在于，如果它能从众多空调产品中成功突围，将为小米生态在空调领域的拓展竖立一个范本。

此后以米家互联网空调为模板，小米将智能模块植入传统空调产品、与众多空调大厂“化敌为友”也不是没有可能，事实上，这或许才是小米生态介入空调市场的最佳模式。毕竟小米5%净利润率的红线决定了小米更想通过数据、互联网服务赚钱，而不是卖出更多的空调。

不过对于集小米、米家众多优势资源于一身的米家互联网空调来说，光凭米家App、小爱同学控制是远谈不上体现“互联网优势”的，米家互联网空调更大的挑战，还是在于如何整合米家众多IoT设备的数据，让小米智能家居形成一个服务闭环。

不然的话，米家互联网空调恐怕又得一味地拿“高性价比”说事儿了。