特斯拉要求供应商返还现金助其盈利 引发现金流担忧

新浪科技讯 北京时间7月23日上午消息，据报道，特斯拉居然提出了一个意外的要求——要求一些供应商从公司自2016年以来支付的款项中退还部分现金。根据《华尔街日报》从特斯拉发送给一家供应商的备忘录中了解到的情况，这家电动汽车制造商正要求供应商返还现金以帮助其实现盈利。尽管特斯拉创始人兼首席执行官马斯克早前承诺公司在今年第三和第四季度将实现盈利，但是此举还是引发了大众对公司现金流的担忧。

在Model 3生产推延数月之后，特斯拉最近实现了公司一个里程碑式的进步。它于本月早些时候宣布已完成周产5000辆Model 3电动汽车的目标。

但是据《华尔街日报》报道，特斯拉全球供应链经理发出的这则备忘录中指出，公司要求供应商返还的是“一大笔”现金。特斯拉把退款要求形容为维持公司运营必不可少的一环，并把它视为对特斯拉的一项投资，以维持双方的长期发展。

特斯拉拒绝就此备忘录置评，但是表示公司目前正在一些项目上寻求供应商的降价，其中一些项目要追溯到2016年，还有一些尚未完成。特斯拉把这一要求称之为是汽车制造商和供应商采购谈判中的标准做法。

但如果特斯拉要求供应商返还资金以帮助其实现盈利，而不是在未来的工作中要求供应商降价，这就进一步加剧了外界对于特斯拉现金储备的质疑。这也会使得一些供应商不愿再与特斯拉合作。制造业顾问Dennis Virag表示，“特斯拉这样的要求是荒唐可笑的，也表明了特斯拉现在极度绝望。他们担心公司的盈利情况，但却不在意其供应商的盈利情况”。(堆堆)