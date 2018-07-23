京东方争取为苹果供应OLED显示屏：2020年达到目标

新浪科技讯 北京时间7月23日上午消息，京东方（BOE）已经在为苹果iPad以及MacBook供应显示屏，公司也是全球顶尖大型液晶屏的制造商之一。但据知情人士透露，京东方现在有了新目标——为苹果供应OLED智能手机显示屏。

如果京东方达成这一目标，京东方不但可以凭借这项在技术上极具挑战性的产品证明其制造技术的高超技艺，同样也能为中国与韩日在制造先进显示屏的竞争中再得一分。

从去年iPhone X的推出开始，苹果首次在其手机上开始采用OLED面板。知情人士表示京东方最早能从2020年开始供应OLED屏幕。而今年推出的iPhone手机，苹果主要还是从三星那里采购显示屏，还有一小部分会从LG Display那里采购。

在经过数月测试之后，目前京东方成都工厂的产量大约在70%左右。行业专家表示这一水平接近实现OLED显示屏的稳定大规模制造目标。

苹果拒绝对此消息置评。

京东方的高级副总裁张宇曾表示，京东方目前正在为华为高端Mate RS智能手机供应OLED显示屏，并预计在今年迟些时候为一些大客户提供更多显示屏供应。但他拒绝告知客户的名字。华为尚未对此置评。

京东方在美国虽然算不上是一个家喻户晓的公司，但是它在显示行业却发展很好。据IHS Markit调查，去年，京东方已经成为大型液晶显示屏的第一大供应商，而2014年京东方还排在第五位。

“许多年前，人们都会说，中国人是不可能做到的。但我认为京东方就是一个很好的范例。”数据分析公司IHS Markit的显示器研究高级主管David Hsieh说道。

这是中国唯一一家为苹果提供显示屏的公司。众所周知，苹果对于高端元件的供应极为挑剔。

对于苹果公司来说，选择京东方作为OLED显示屏供应商可以为其提供一个除三星以外的选择。苹果与三星在智能手机行业存在竞争关系，但却要依赖其制造的OLED屏幕。行业分析人士表示，苹果急于增加供应商的种类，以实现生产风险最小化，并且确保价格竞争。

同时，因为京东方是国有控股企业，从京东方那里购买显示屏能够让苹果继续得到政府的一些“眷顾”——只要京东方能够满足苹果对于质量的高标准。

显示屏工厂初期投资来源（黄色为地方政府，蓝色为京东方）。数据来源：公司文件

此外，京东方也在招募一些国外人才以及本地优秀的工程师。Hsieh就表示，虽然政府的扶持有帮助，但是京东方也配备了优秀且积极努力的工程师。这些工程师的努力程度是他在韩国、日本等成熟行业也很难发现的。

从2015年开始，京东方就在为苹果提供MacBook显示屏，2016年起提供iPad显示屏。苹果对于高品质的要求一直鞭策着京东方的工程师熬夜奋战。“为了不断提升，我们必须要与最顶尖的企业做生意。”知情人士说道。

今年，在苹果公开的200位优秀供应商中，京东方首次入选。

OLED显示屏包含很多比人类发丝还要小的元件，并要将它们置于准确的位置。因此相比LCD，柔性OLED显示屏的大规模生产要更为困难。就算是OLED先驱、苹果公司主要显示屏供应商三星也面临失败率较高的问题。(堆堆)