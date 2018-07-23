出门问问李志飞:目前是选择性亏损 希望今年营收10亿

李志飞

新浪科技 张泽宇

“语音交互技术，包括其他行业的AI技术，已经从前沿技术变成了基石技术。”出门问问CEO李志飞在极客公园Rebuild 2018峰会上向大家分享。

5年的时间里，从没有硬件经验，下定决心做智能手表，到每一年发布一个新品类，出门问问也正在从一家纯To C的AI公司，开始尝试一些To B的落地。

在演讲过后，李志飞接受了新浪科技等媒体的采访，分享了他对语音交互的思考，以及出门问问未来的探索路径。

“谁有钱谁就有核心竞争力”

“智能音响是战略性产品，还会做很大的投入，”但面对BAT等互联网巨头通过大规模补贴抢占市场的行为，李志飞显得有些无奈，“我们必须保持499元的底线，才能保证不亏钱”。

“在国内智能音响市场，谁有钱谁就有核心竞争力，这是很可悲的一个现状，尤其是大公司。”李志飞进一步解释称，在美国Google亚马逊都希望自己来打磨技术，但中国市场主要的玩家，都是用其他公司的技术集成。

在他看来，BAT用补贴打市场，无论你的产品有多大差别，但价格在3-5倍，就会很艰难。尤其是在消费者对价格比较敏感的线上平台。

近期出门问问将发力线下渠道，计划在全国重点城市开20家以上的智能体验店。“新的消费电子产品很重要的是让用户在线下看得见，让用户可以理解产品。”

与此同时，出门问问希望借此尝试AI新零售。新的线下智能体验店将引入人流监测、物品流动监测、VIP自动识别等AI技术。不过目前都还处于投入期。

另一方面，出门问问也在寻求差异化，以此让消费者忘记价格，“做人工智能消费电子产品，要比别人先跑八个月，用这八个月时间建立品牌优势、量的优势。”在商业模式上，出门问问也在尝试跟一些有渠道有钱补贴，但没有技术能力的公司合作。

进军to B市场

一年前接受媒体采访时，谈及为什么不先做To B业务养活自己，而坚持做To C业务，李志飞表示，创业从来不是为了活着，希望人工智能技术能够真正用起来，最后产生商业价值。

但在今年5月份，出门问问一口气发布了4款硬件产品，此外还有面向企业级市场的AI语音芯片模组“问芯”。在Rebuild 2018峰会的演讲中，李志飞向大家展示了多种To B的可能，其中包括了面向金融、保险的系统，以及与台湾远传电信、保险公司的定制化产品。

李志飞表示，To B的产品更多是帮助企业去提供更好的工具，提高他们的效率。同时也可以让工具更加个性化人性化，带来更好的用户体验。

“并不是我2C做不好，所以要做2B。” 在李志飞看来，这是顺势而为的，市场上有很大需求，而对出门问问来说更多是让AI的价值释放的更大，不过他也坦诚道，进军To B市场还是有一定盈利方面的考量。

出门问问正在从纯To C的AI公司尝试一些To B的落地。“在过去的一年多做了一些探索，主要总结来说两个方向，上游是跟芯片深度的集成，下游是垂直行业深度的绑定。”

公司目前80%以上的营收来自于To C业务，李志飞希望B端产品未来可以占公司总营收的20%。

下一代人机交互

“下一代的人机交互不是突变的，而一个渐变的过程。”目前95%以上的人机交互设备都是手机承担的，但在手机上没有培养起语音交互的用户习惯。李志飞预计，三年后非手机类的智能设备可能占到每年新出的智能交互设备的30%以上。

2016年出门问问发布了智能后视镜，大概加起来只卖了一两万台。在与大众汽车组建了合资公司后，转入了前装市场。由于大众在中国市场拥有接近15%-20%占有率，李志飞认为，未来在中国智能车载市场，出门问问会是很重要的玩家。

家是人机交互另一个重要场景。在李志飞看来，“家里面是人机交互一个不可以缺失的场景，它要打磨的技术跟车里面不一样，家里面是需要远场交互，家里有小孩、老人，有许多噪音，怎么把家里面的语音交互去打造好，是必须要做的一件事情。”

但与此同时，目前的交互方式还存在一定局限性。开关灯还需要通过智能音响来进行控制，未来真正自然的方式是在灯泡、插座里面直接嵌入芯片，直接进行控制。

李志飞预言未来一两年智能家居市场将会爆发增长， “只要芯片能够做得足够便宜，电视机、空调、洗衣机……家里绝大部分设备都会语音化。”

“我们有营收，但是不赚钱”，李志飞认为，这是战略性选择。“想要盈利很容易，光做智能手表肯定盈利，但意义不大。我们是选择性的去扩张，去做更多的研发。”

谈及公司的未来，李志飞表示今年内计划筹备新一轮的融资，目前没打算上市。“我觉得还是营收规模达不到上市的基本点，没有意义。”他希望今年，出门问问能完成10亿元营收的目标。