新东方在线赴港上市 全职老师占比仅4.43%

◎ 记者 吴鸣洲

截至2018年5月底，新东方在线共有62名全职教师及957名兼职教师，53名全职导师及1525名兼职导师。由此计算，新东方在线的全职老师占比仅为4.43%。

紧随银杏教育、沪江教育的脚步，新东方在线也要赴港上市了。

7月17日晚间，港交所公布了新东方在线本次赴港上市的招股说明书。招股书显示，新东方在线的联席保荐人是摩根士丹利、花旗银行、中金公司。

那么，新东方在线近年经营表现如何？和其他在线教育机构相比，竞争优势何在？

背后站着腾讯

新东方在线成立于2005年，是新东方教育科技集团（NYSE：EDU）旗下的在线教育网站，于2014年被新东方集团分拆独立。

分拆独立后，市场普遍猜测新东方集团会将其单独上市。但不同于新东方集团选择在美国上市。2016年5月，新东方在线开始申请挂牌新三板。

2017年3月，新东方在线正式挂牌公开交易。挂牌之初，市场给这家公司的估值是32亿元左右。

值得注意的是，挂牌新三板不到一年的新东方在线，又先后经历了首次停牌、最终摘牌的重大变动。2018年2月，新东方在线正式摘牌。

此后，新东方在线进行过三轮融资，合计1.64亿美元。其中，新东方在线第一轮由腾讯旗下Image Frame投资5088万美元，第二轮由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分别投资7345万美元、1924万美元，第三轮由新东方集团董事长俞敏洪的投资公司Tigerstep投资2067万美元。

招数说明书显示，目前，新东方集团为新东方在线最大股东，持股比例为66.72%；腾讯为新东方在线第二大股东，持股比例为12.06%；俞敏洪个人通过Tigerstep持股1.85%。

大学教育最赚钱

招股书显示，目前新东方在线有三大核心课程：大学教育、K12教育及学前教育。这些课程主要通过四个平台提供，分别为新东方在线、东方优播、多纳及酷学英语，不同平台提供不同的课程。

截至2018年5月底，新东方在线共有62名全职教师及957名兼职教师，53名全职导师及1525名兼职导师。由此计算，新东方在线的全职老师占比仅为4.43%。

虽然新东方在线的全职老师不多，但是付费学生人次却保持着稳定增长。

截至2018年2月28日止的9个月，新东方在线付费学生人次总数约为140万名，同比增长近100%。并且新东方在线的收入和利润主要来源于大学教育。

2017年财年，公司来自大学教育业务的收入为3.36亿元，占总营收的比重为75.2%；毛利率为66.8%，远高于K12教育和学前教育。

但付费学生人次占比位居第二的学前教育，其收入在2017年仅为341.6万元，占总营收的比重为0.8%，而学前教育还处于亏损状态中。

海外备考单价最贵

对于最赚钱的大学教育业务，新东方在线给予了更加细化的分类。

大学教育服务主要包括大学考试备考、海外备考和英语学习，这部分的课程主要以直播及录播形式来呈现。

招股说明书显示，2017财年，每个学生在海外备考上平均花费1240元，超过其余课程。这意味着，海外备考课程的单价在所有课程中最为昂贵。

而在所有课程中，最受“欢迎”的是大学考试备考课程。2017财年，在大学考试备考课程上的付费学生人次达到了57.7万人，占全部课程付费学生人次的57.07%。

值得一提的是，根据第三方资料，2017年，按总营收统计，新东方在线为中国大学考试备考市场中最大的在线教育品牌，市场份额为8.2%。

已实现盈利

那么新东方在线的财务状况如何？

招股书显示，2016财年-2017财年，新东方在线的营业收入分别为3.34亿元、4.46亿元，净利润分别为5955万元、9221万元。

截至2018年2月底的前9个月内，公司实现的营业收入为4.85亿元，同比增长48.29%；净利润为8077万元，同比增长17.79%。

与一众赴港上市的教育机构相比，新东方在线已经率先实现盈利。

以互联网教育服务公司沪江教育为例，两周前，沪江教育提交了招股说明书。2015年-2017年，沪江教育的营业收入分别约为1.85亿元、3.4亿元、5.55亿元，亏损率也在逐年降低。

2015年-2017年，沪江教育销售及分销开支分别为2.44亿元、3.92亿元、5.89亿元，在营业收入中的占比分别高达132.2%、115.3%及106.1%。尽管销售费用占比在下降，但公司销售费用仍然高于收入。已经上市的尚德机构以及无忧英语（51talk）身上，同样存在销售费用高、持续亏损的问题。

但是新东方在线不具备这样的困扰。

2016财年-2017财年，新东方在线的销售及推广开支分别为1.01亿元、1.33亿元，在营业收入中的占比分别为30.3%、29.7%，远低于沪江教育的销售费用占比。

有业内人士指出，新东方在线与新东方集团同出一脉，在品牌知名度上具有先天优势，而且即便进行线下推广，其成本也会低于纯线上教育机构。