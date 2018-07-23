南京银隆新能源百亿级项目解封 董明珠可以松口气

每经记者 徐杰 每经编辑 赵桥

日前，一张网传的查封公告在新能源汽车领域引起不小震动。该公告显示：2018年7月18日，江苏省高级人民法院（以下简称江苏高院）依据民事裁定，对南京银隆新能源有限公司（以下简称南京银隆）位于南京市溧水经济开发区的新能源（产业园）商用车不动产项目进行了查封。查封期限自2018年7月20日起至2021年7月19日止。据最新消息，该项目在7月22日已获解封。

据了解，总投资100亿元的银隆新能源（南京）产业园项目，于2017年5月9日在南京市溧水经济开发区开工建设。该项目主要生产新能源汽车、动力电池、储能电池、启停电源等产品，分三期建设，一期计划投资40亿元，一期项目占地1500亩，建设面积约50万平方米。

对此，《每日经济新闻》记者于7月21日进行了实地探访。

项目处于停工状态

就在几天前，据媒体报道，备受关注的银隆新能源（南京）产业园项目一期已竣工，目前进入设备调试阶段。该项目负责人介绍，项目预计8月底投产，投产后将实现年产2.5万辆纯电动商用车（含5000辆新能源客车、2万辆专用车），电池5亿安时和40万辆汽车启停电源，年产值将达146亿元。

银隆新能源（南京）产业园项目之所以备受关注，跟其背后的主推手——格力电器董事长董明珠的“造车梦”关系密切。

工商资料显示，南京银隆的母公司系位于广东省珠海市的银隆新能源股份有限公司（以下简称珠海银隆），该公司目前的最大自然人股东即董明珠，持股比例为17.46%，同时也是珠海市银隆投资控股集团有限责任公司（持股比例25.99%）之外的第二大股东。

在格力寻求多元化发展战略背景下，董明珠的“造车梦”早已不是秘密。早在2016年，董明珠便开始为自己的造车之路做准备。2016年底，在试图推动格力收购银隆未果后，董明珠以个人身份投资银隆，位居银隆第二大股东。

自入股以来，董明珠便频频为银隆的新能源汽车项目站台，而南京银隆新能源产业园也成为银隆在全国布局的五大产业基地之一。

筹备近一年的“明星项目”，背后更有董明珠这样的行业大佬背书，为何在即将正式投产时遭到查封？7月21日，《每日经济新闻》记者带着疑问来到位于南京市溧水区新淮路的银隆新能源产业园区，进行实地探访。

溧水区位于南京市中南部，资料显示，该区域为长三角地区制造业基地和现代化产业集聚区、国家新能源汽车制造产业新城。当地人告诉记者，这片区域除了银隆，还汇集了好几家大大小小的新能源汽车制造商。当然，占地面积接近3000亩的银隆新能源（南京）产业园项目，可谓是其中的佼佼者。

为了确认此前网传消息的真实性，记者首先来到南京银隆新能源项目指挥部。出乎预料的是，项目处于停工状态，但项目指挥部似乎并未受到查封的影响，仍在正常运作，临时搭建的指挥部大院里不时有车辆进出。在距离指挥部不远的一处已经关闭的园区大门处，记者看到了此前网上流传的查封公告。

工作人员称会很快重回正轨

当记者就此事向指挥部工作人员进行求证时，该工作人员先是矢口否认，随后又改口称此事正在处理，园区很快会重回正轨。对于记者提出的希望联系项目负责人的请求，该工作人员始终不予接受。

随后，记者碰到了一位同样来现场进行探访的投资人，该投资人表示，一个月之前这片园区还很热闹，现场有很多工人在施工。据他了解，上个月20日，董明珠原本打算来为园区剪彩，但最终未能成行，园区也是从那时起陷入停工状态，目前仅剩少数工人在厂房内部组装机器。

提到银隆新能源（南京）产业园项目此次遭查封的原因，该投资人认为，应该是项目规模过大，在建设过程中存在开发商垫资的情况，而目前银隆方面却迟迟还不上这部分垫资，因此被开发商告到法院。不过，对于上述说法，记者未能从银隆方面获得确认。

随后，记者和上述投资人一起进入园区进行了探访。据观察，目前该园区一期项目已初现具雏形，但尚未完全完工，而受此次查封影响，该项目目前已处于停工状态，园区内施工人员寥寥无几。在园区的一处厂房外，记者发现了大量已经上好牌照的新能源客车，据上述投资人透露，这些车辆是从天津银隆运来的积压客车，目前已无人问津。

对于来访人员，园区安保人员显得十分警惕，并告知记者外来人员不能随意进园。记者随后试图联系南京银隆的工作人员，但最终未能成功。

公开报道显示，进入2018年以来，南京银隆母公司珠海银隆负面不断，先是在今年1月被爆出拖欠供应商货款，随后又传出停工、裁员和新能源客车积压、公司营收大幅下降等消息。此前，广东证监局披露的最新拟上市公司辅导工作进度表显示，珠海银隆已终止上市辅导，宣告其IPO受挫。

如今南京银隆项目解封，对于董明珠来说，可以松口气了。

（实习生武敬栋对本文亦有贡献）