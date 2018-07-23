夏季夜宵订单多 外卖员需求增20%

本文来自 北京商报

北京商报讯（记者 王晓然 王维祎）夏季夜宵市场迎来大幅增长之际，外卖配送员的需求和薪水也水涨船高。北京商报记者从百姓网获得的数据显示，目前各餐饮企业厨师、外卖员招聘需求量6-7月涨幅同比均超过20%。有公开调查显示，超六成消费者每周至少吃1-2次宵夜，由此相关的行业用工需求也不断增长。

进入夏季也迎来夜宵消费的旺季，刚刚结束的世界杯也进一步带动了夜宵订单量的增长。北京商报记者从百姓网平台上的相关商家处获悉，小龙虾、烤串、串串香、火锅等品类食品在6-7月整体销量上升40%-50%。另有数据显示，世界杯期间麻辣诱惑销售额较开赛前增长35.3%，包括麻辣诱惑餐厅、麻小外卖、食品店热辣生活、天猫京东麻辣诱惑旗舰店在内共售卖出1568吨小龙虾，超过3.9亿只。

不少餐饮企业也推迟了打烊时间，将营业时间延长到凌晨2点。某火锅店老板表示，进入6月以来，线下夜宵客人大幅上涨，比往年多出近一倍，已经在百姓网等平台多次发布招聘需求。夜宵消费增长使得在线外卖夜间配送单量也大幅增长。一位外卖配送员向北京商报记者表示，自6月开始他选择夜间配送外卖工作，从晚7点开工到次日凌晨4点左右结束，平均每天约接20-30单，日均收入400-600元，一个月的收入在2万元上下。

记者登录百姓网查询发现，近一个月来，“独立门面适合夜宵烧烤类”、“沿街餐饮旺铺 夜宵火爆”等招租的帖子比比皆是，大多为临街、靠近居民区的商铺，租金多在每月1万-4万元。百姓网生活服务板块负责人告诉记者，夏季夜宵经济不可小觑，不少人只赚一个季，就抵得上平时大半年的收入。