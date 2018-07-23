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人口红利的消失 传统广电与流媒体融合互补是趋势

人口红利的消失 传统广电与流媒体融合互补是趋势
2018年07月23日 00:01 21世纪经济报道
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　　文/飞笛资讯研究员 赵正

　　全球流媒体巨头奈飞（Netflix）近日发布财报显示，用户增长不达预期；另一方面，传媒巨头迪士尼康卡斯特则为收购福克斯及旗下流媒体资产Hulu而争相报价。

　　随着人口红利的消失，用户获取成本逐步上升，单纯依靠流媒体发展，增速已现瓶颈。透过大洋彼岸美国及国内发展，依托传统广电实力，以内容为核心，流媒体多端分发，打造融合优势，二者互补融合或将成为广电传媒行业发展的新风向。

　　流媒体巨头发展不及预期

　　奈飞作为全球流媒体巨头为190多个国家的1.25亿会员提供网络娱乐服务，但最新财报显示，公司用户增长不及预期，原先预计全球用户增长620万，实际只增加520万。而用户正是评判公司发展的关键，第二天公司股价就遭遇大跌。（图1）

　　红利消失，瓶颈已现

　　互联网从门户时代走到移动时代，其发展速度是特定背景下无法复制的。以中国为例，中国整体网民及移动网民增速在2019年预计达到1.3%和2.63%，远远低于此前同比增速。（图2）

　　本土人口红利消失，巨头如奈飞者也只能跳出美国，忍受差异化巨大的全球市场，来推动用户的持续增长。就我国来说，目前大部分在线视频平台获取用户难度上升，排名前10的视频APP在2017年新增活跃用户数量方面，除爱奇艺、PPTV以外，包括腾讯视频等平台均出现下滑。（图3）

　　在新用户向活跃用户转化方面，2017年各家平台也都是纷纷下滑。新用户转化率下降，增量空间有限，未来获取新用户将会更难。即使近两年表现增长迅速的爱奇艺，其获客成本也从2016年到2017年增长3倍，从12元上升为42元。（图4）

　　互补融合，趋势风向

　　单纯依靠互联网渠道增量已经出现发展瓶颈，为适应市场发展，借鉴美国以及分析我国企业，传统广电与新兴流媒体之中，呈现出互补融合的趋势。

　　Hulu于2007年由美国NBC、FOX成立，是由传统媒体巨头孵化的流媒体平台，依靠传统媒体丰富的内容储备，借助流媒体2C端的直接联系，Hulu逐渐成为FOX重要的分发渠道，而且不对其形成冲击。所以，这就不难理解为何目前迪士尼和康卡斯特两大巨头对其不断提价、竞相收购。

　　HBO作为典型的有线电视代表同样推出HBO NOW，凭借自身早已打造的“高质量”内容剧集，进行多端内容分发，满足用户多屏需求，提高移动观看体验。（图5）

　　国内以芒果TV为代表，与湖南卫视联动，主打年轻化标签，以独播、自制、精选影视剧及综艺内容，建立垂直栏目矩阵。稀缺性强的内容在用户群体中形成较强粘性，多端入口，产品线齐全，持续迭代升级，不断改良用户体验。芒果TV虽然在用户数量比不过爱奇艺、腾讯等大平台，但在用户使用时长方面却拥有绝对优势。（图6）

　　综艺节目中，2017年上半年芒果TV亿级网络综艺节目数量占比为11%，但播放量占比达到24%；亿级电视综艺数量占比为8%，但播放量占比达到20%。明显呈现以较少数量，强势争夺更大流量的态势。（图7、图8）

　　而且以上三者通过用户付费与广告模式实现商业变现，其中Hulu以少而精的差异化广告投放策略，成立两年，2009年营收便达1亿美元，2014年更是以1%的视频流量取得美国33%的视频广告市场。

　　目前，以Hulu、HBO、芒果TV为代表，具备融合优势的企业，依托广电实力，打造差异化内容为竞争核心，通过流媒体多端分发，提升用户体验，顺利完成B端广告和C端用户商业变现，照样在各大传统广电和新兴互联网视频媒体巨头面前过得有滋有味。

　　因此，随着人口红利的消失，传统广电与流媒体互补融合趋势将成为广电传媒行业发展的新风向。

　　（编辑：吴红缨）

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