李斌:创办蔚来是对自己的修正 没把上市当不得了的事

新浪科技讯 7月22日下午消息，极客公园Rebuild 2018科技商业峰会在成都举行，蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌与极客公园CEO创始人、总裁张鹏进行对话，李斌表示，做易车的时候一直有遗憾，互联网泡沫的时候为了还账开始做数字营销，直到09、10年才开始做To C业务，一直有些挣扎。创办蔚来是对自己的修正，希望自己变得更纯粹，通过努力给用户带来不一样的体验。

近期外媒曝光有关蔚来上市的消息，对此李斌称，从来没把上市当做一个不得了的事情。“上市是一轮融资，是一个里程碑，并不是公司的目标。之前也经历过几家公司的上市，没觉得有什么特别的，对我没什么特别的影响。”

作为一个连续创业者，李斌笑着说“头发变白了”，但他特别享受创业的过程，非常清楚自己做什么，知道做什么事可能成功，而不是跟风投机。因此他花了3年多计划细节，招募团队，“对比起2015年给投资人的计划书，现在几乎没怎么变。”

“即使打了足够的余量，没有达到最初的计划。”尽管6月28日交付达成了去年底立下2018上半年交付的承诺，但对于给用户预订时的承诺，推迟了一个月。

对于量产的情况，李斌称“不会觉得自己不行了搬个行军床到生产一线去监督。”他同时也表示，蔚来最大的“坎”还没来到，目前服务体系的准备还不够，几个月内要交一万辆车，但培训等工作还需要时间。

李斌提醒创业者不要忘了自己的初心，他认为，最重要的赢家气质就是创业者的初心，想清楚出发点是什么，并忠于出发点坚持下去，最终胜出的一定是够坚持的。但达到目标的过程，要因时因地制宜进行调整。

“好的车只是一个地基，并不是蔚来的全部。” 李斌表示，蔚来不是简单为了卖车，而是以认为中心，思考买车的用户需求。

谈未来3年的规划，李斌称，比营收利润更重的是，能够真正成为世界上用户满意度最高的公司。(泽宇)