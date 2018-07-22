深陷11亿元广告门 比亚迪已与多供应商密谈两小时！

原标题：已与多供应商密谈两小时 深陷11亿元“广告门”丑闻旋涡 比亚迪事件多方博弈皆为输家？

毛中楠、刘颂辉、刘媛媛

三年时间，30余家广告公司与比亚迪股份有限公司（002594.SZ，以下简称“比亚迪”）旗下的上海比亚迪电动车有限公司“华东市场部总经理”李娟签订合约，垫付约11亿元进行市场推广活动，到头来发现竟是“一场空”。

7月16日，比亚迪方面发布公告称，经过核实和确认，李娟及网传的“陈振宇”非比亚迪在职或离职员工，也不是比亚迪董事、监事或高级管理人员，比亚迪从未授权上述人员以比亚迪名义从事经营活动、代表比亚迪签署合同。李娟以比亚迪及上海比亚迪电动车有限公司名义对外签署的合同所用印章系伪造，其冒用比亚迪员工身份、使用伪造印章对外签署合同，已涉嫌犯罪，比亚迪已就上述事项向警方报案，警方已介入调查。

对于这一回应，多家广告供应商在接受《中国经营报》记者采访时提出置疑，他们表示曾与李娟到访比亚迪总部，总部负责人也曾出席了相应的推广活动，但比亚迪却在接受推广服务之后“翻脸不认人”。

“我刚在上海浦东经侦支队做完笔录，让我提供了一些相关合同，目前还没有任何进展。”7月19日晚间，供应商之一的上海竞智广告有限公司相关负责人告诉记者，自己还在上海等待最近的情况，而其他利益受到损害的广告公司们已经去比亚迪总部进行了接洽，比亚迪方面仅给出两个小时的时间，让供应商们提供项目合同等，但最后并没有说何时给到反馈。

事发突然？李娟自首6天前还在接业务

本报记者在采访中获悉，6月26日，李娟以自己1200万元房子来源不明为由向上海公安机关自首。而在此6天前的6月20日，其还与上海宝山区一家广告供应商在上海陆家嘴国金中心二期办公室内签署协议，由该家供应商负责执行比亚迪在陕西卫视“丝绸之路品牌万里行”节目中的推广业务。

上述公司的法人代表向记者介绍，节目是从陕西开始拍摄，一直开车行驶至目的地英国，其间将和各国领导人会晤，并举办一系列大型品牌展演活动，而随行车队主要由比亚迪汽车组成。6月20日，李娟负责的比亚迪团队、广告供应商及陕西卫视三方代表在国金中心二期的上海比亚迪公司签约。

该法人代表还透露，公司从2018年2月份开始与上海比亚迪公司“华东市场部总经理”李娟合作，共承接了3个项目，已将公司的全部资金和外援的资金投入到比亚迪活动下游的供应商，用于活动前期准备。“垫付金额为3000多万元，接受了210个工作日的账期，即在活动结束之后比亚迪进行结算。”该法人代表说，之前到访国金中心上海比亚迪公司，只需在楼下报告去比亚迪公司，就可以上楼。

然而，7月16日下午，记者来到上海陆家嘴国金中心二期，寻访李娟曾在这里为上海比亚迪电动车有限公司租赁的办公室，但是并未看到上海比亚迪公司的踪影。大厦前台的工作人员表示，上海比亚迪公司原本在8楼，但在半个月之前已撤离，公司目前无人办公。“此前公司登记备案名是比亚迪，前来办事的人都说是去比亚迪公司。”

同在8楼办公的另一家公司前台也告诉记者，上海比亚迪公司早在6月底就已全部搬离，去向未知。

此外，记者赶赴上海松江区香泾路999号，带着相关疑问走访上海比亚迪工厂。受“广告门”一事影响，该工厂的安保措施变得严格，外来人员未经同意一律不得入内。一名保安人员表示，进入园区之前必须经过点对点的联系确认。

谁来买单？高管洗牌内 斗还是骗子作祟？

值得注意的是，7月16日下午，上海竞智广告有限公司、上海速肯广告有限公司、上海威锐广告有限公司和上海雨鸿文化传播有限公司在上海联合召开媒体发布会。竞智广告方面表示，在与上海比亚迪公司合作期间，为保证活动质量，以及各大区经销商满意，竞智广告积极配合“上海比亚迪”。活动前期，与经销商及大区经理积极沟通，确认每场活动的整体流程与整体质量、活动后期的网络宣传。如果“上海比亚迪”为虚假存在，那么各大区的经理、4S店，为何与公司对接活动，又如何在活动后期于官方公众号及各网络发布活动新闻？

“作为比亚迪华东区、华北区商场静态展的供应商，速肯广告执行30多场活动，户外广告投放包括唐山高铁站和机场，完成比亚迪新能源车广告的平面拍摄、比亚迪新能源车TVC广告视频拍摄，以及广东卫视《零点食神》出品方等，合同金额共计将近3000万元。”对于比亚迪发布的回应内容，速肯广告方面表示不能理解。

据了解，李娟此前表示其上海比亚迪存在的理由是，公司总部的高层管理人员洗牌，有对总部市场部门工作业务不满意的人员寻求另立门户，并逐渐取代总部的市场部门。

对此，上述广告供应商向记者证实，在与李娟的业务交流中得知，其上级是一名叫“陈振宇”的中年男子。媒体报道中将陈振宇称为“比亚迪的隐形股东”“李柯的白手套”。

不过，据公开报道，比亚迪集团高级副总裁兼比亚迪北美分公司总裁李柯于7月16日回应：“此事实在让我愤怒，远在美国矜矜（兢兢）业业埋头苦干时，竟然莫名其妙地被骗子陷害了！警方一定要把什么陈振宇、宋博、李娟以及背后有猫腻的广告公司一并抓出来，狠狠严惩这样的欺骗行为！否则天理难容！”

多位业内人士对此产生疑问，事件进展变得扑朔迷离，对于上海比亚迪李娟的存在，甲方（比亚迪）不知情，这么大金额，谁来付钱买单？

就多处疑问，记者联系比亚迪方面，截至发稿，其相关负责人未就具体问题进行回应，仅表示，经与领导协商，目前公司关于此事暂无更多信息可对外披露，事件还在调查中，现阶段仍以公告披露信息为准。

扑朔迷离？各方均称自己是受害者

30多家供应商血本无归，垫资最高达1亿元，无疑供应商们是受害者。而对于该起事件的核心人物李娟，目前尚未确认其在哪个环节获利，伴随着幕后操盘者“陈振宇”的失联，李娟是否也是蒙在鼓里的受害者暂不得而知。

不过，可以肯定的是，在整个事件中，著名足球俱乐部阿森纳是最无辜的。早在今年4月份，阿森纳宣布与比亚迪签署协议，比亚迪唐车型将成为俱乐部的官方汽车和公共汽车合作伙伴。

彼时，没有人怀疑这笔交易的真实性，直到李娟的“双面”身份曝光。在官方声明中，阿森纳表示这笔交易是在阿森纳首席商务官Vinai Venkatesham和比亚迪品牌及公关总监的陪同下签署的。目前俱乐部正在与比亚迪官员交谈“我们正在调查事件的现状，并与参与此次合作的比亚迪高级代表讨论此事。俱乐部不会对此事件发表更多评论。”

比亚迪方面，从其多次的声明来看，公司三年来一直处于“不知情”的状态，认为自己也是受害者。车企的架构复杂，因此，在众多业内人士看来，不排除比亚迪内部管理不到位，存在“内鬼”的情况，公司总部不知情也确有可能。某汽车媒体评论称，比亚迪的“广告门”事件仅仅是开始，只是打开了人们认识汽车产业腐败的一扇门。

无论案件结果如何，当前对于比亚迪来说，怎样妥善处理供应商的欠款、进行内部清查，以及修复品牌形象损伤，是其急需考虑的问题。

值得一提的是，受广告门事件影响，目前比亚迪的商誉已经受到影响。7月16日，比亚迪发布公告当日，其A股低开2.5%，截至收盘股价下跌4.35%。此后几日，比亚迪股价继续下挫，7月19日，公司股价报收42.15元，下跌2.66%。