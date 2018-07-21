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全球最大虚拟机霸主，都在中国做了什么？

全球最大虚拟机霸主，都在中国做了什么？
2018年07月21日 10:00 经济观察网
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（图片来源：全景视觉）（图片来源：全景视觉）

　　经济观察报 记者 陈伊凡 VMware（NYSE：　VMW威睿）最新一次进入公众视野，是7月2日其最大股东戴尔宣布将通过总规模达217亿美元的交易，通过发行新流通股或现金，置换所有DVMT股票。

　　2016年，戴尔斥巨资收购EMC，并通过这次收购获得了其子公司VMware82%的股权。VMware虽不为大众熟知，但在软件领域却是全球知名。作为一家软件公司，VMware提供的在虚拟化、云计算和移动商务领域的软件，构成了一个数字化基础，支撑各种应用、服务和体验。“微软排名第一的竞争对手是谷歌，排名第二的强大候选人是VMware。”《纽约时报》曾撰文如此描述这家全球领先企业软件创新者在技术界的地位。VMware提供的虚拟机软件，可以允许计算机同时运行两个或更多的操作系统，其对微软的最大挑战将是动摇其操作系统的主导地位。

　　试想，如果你作为公司的技术高管，手里有几百台服务器，每台服务器跑不同的应用，今天一台服务器硬件坏了，明天某个服务器系统老化，而每台服务器的使用效率其实还不到15%。

　　VMware要做的就是将几百台服务器，变成几十台虚拟的ESXi主机，这几十台主机可以虚拟出原来几百台服务器，使用效率得到提升。而这只是这家虚拟机巨头的一款产品而已。“谷歌之后，这是微软最担心的一家公司。”市场研究公司IDC分析师 Gary Chen曾经如此评价VMware。

　　6月28日，这个今年刚满20岁的虚拟厂商领导者，在西安举办了2018年大中华区合作伙伴领导人峰会，这也是其第一次在中国内地举办中国合作伙伴大会。在此之前，VMware已经在这里开了三天员工大会。

　　VMware全球副总裁、大中华区总裁、来自香港的郭尊华，对这次的举办地点颇有兴趣，他知道这是“抖音之城”。

　　采访当天，郭尊华身穿蓝白条纹西装，听见别人用粤语跟他说“靓仔”，他很高兴。谈话间，郭尊华通过VMware的数字化工作空间平台，在手机上处理了几则招聘和文件。

　　加入VMware之前，他曾在全球第四大独立软件公司——赛门铁克担任亚太及日本区的高级副总裁，负责赛门铁克超17个国家和地区的销售和业务开发。2016年，郭尊华加入VMware，接棒宋家瑜，成为VMware大中华区总裁。

　　软件定义数据中心

　　当下，在改变运输、零售、金融电信等传统行业的同时，无处不在的软件几乎渗透作用于当下所有商业模式。

　　传统的数据中心也正在被软件所改写。虚拟化将成为下一代数据中心的核心，通过虚拟化来抽象、池化，最后实现自动化，这正是云计算的基石。这也是VMware2011年所倡导的“软件定义数据中心”。

　　VMware的目标是将数据中心做到100%全面虚拟化，把服务器虚拟化扩展到网络、存储、管理等数据中心的各个层面。

　　值得注意的是，2012年和2014年，VMware斥资十几亿美元，先后收购AirWatch（做移动的终端管理）以及Nicira（软件定义网络）两家公司。根据Digi-Capital报告，AirWatch2014年全球市值超10亿美元。

　　郭尊华表示收购这两家公司，正是看中企业的技术，“我们已经把服务器虚拟化了，欠缺的是软件定义的网络。如果我们把它扎起来，再把一个管理平台放上面，就把整个数据中心变成一个软件定义数据中心，这是非常前沿的技术。”VMware在收购时看中的正是企业的技术，而非漂亮的财务数字。

　　软件定义下的数据中心，如何商业化运作？郭尊华将VMware的商业模式概括为四个层次。

　　首先，他们需要搭建一个现代化而简单的数据中心，近而帮助企业搭建高效、提高生产力的数据化工作空间。在两者之上，VMware要做的是转型企业的信息安全架构，把安全元素搭建在VMware的系统里，这是一个改变的过程。最后，VMware会帮助企业客户掌握如何搭建一个跨云，怎样搭建一个混合云的环境，充分利用企业已经掌握的私有云和公有云。

　　起初，VMware聚焦中国二三线城市的市场。不过在这次合作伙伴大会上，VMware大中华区合作伙伴及业务拓展总经理王冰峰宣布，VMware将会把市场拓展到一线城市。

　　转变市场布局的同时，VMware也在进行自我创新和升级。在云计算、大数据和物联网为代表的新一代信息化时代，VMware的业务将向“云和移动商务”的核心转型。

　　2019财年第一季度VMware的收入总额为20.1亿美元，同比增长14%，总收入加上总预收收入的持续变化同比增长17%。

　　VMware曾有一个广告，管理一个数据中心，只需要一条狗和一个人。狗的任务是防止有人对数据中心进行破坏，人的责任是喂狗吃东西。

　　在君悦酒店一间会议室，郭尊华用这个广告向记者描述VMware的新目标。“我们提供剪刀、缝纫机、尺子，这块布可能就是企业本身的数据。这些工具是自动化的，企业将布放到机器里，可以自动裁剪，最后这个衣服就出来了。”

　　中国机会

　　“数字化转型非做不可，必须要跟上潮流，不然就会被其他竞争对手赶上。”郭尊华表示就算是中国企业的IT部门，压力同样不小。

　　助力企业数字化转型，正是VMware看中的中国市场。而构建合作伙伴生态是VMware一直强调的话题。2018财年，VMware的合作伙伴总数相较2016财年增加了14%。在全球，VMware已拥有50万余家客户和75000家合作伙伴。

　　在合作伙伴生态体系下，VMware相关业务整体呈双位数增长。与此相对应的是，中国区员工不断扩容，从最初的几十位到如今中国研发中心员工的近千名，以及生态系统成员满意度的提升。近期满意度调查表明，合作伙伴满意度于今年达到了近五年的最高点，其中“信任”维度提高了8个百分点。

　　VMware正在用“软件定义网络”实现与本地企业的深度合作，几个月前是天融信、360。而早在2016年4月，VMware就携手中科曙光成立合资公司——中科睿光软件技术有限公司。在VFORUM　2016大会上，VMware与华云数据签署合作备忘录，加速VCPP在华落地实施。目前，华云是国内唯一在自有IDC上线运营的VCPP服务提供商，已完成在自有数据中心（深圳润迅前海云数据中心）的VCPP节点部署，并计划复制到其他数据中心。“希望让更多企业体会到，我们的基础架构带给企业竞争力的提升，从而让他们继续安心用我们的产品。”郭尊华说。

　　2016年，VMware为本土合作伙伴量身定制魔方计划，帮助合作伙伴精准把握市场动态和客户需求，提升专业服务水平和销售技能，帮助他们寻找新的业务增长点，开拓新市场，从而提升差异化优势和盈利能力。

　　2018年3月，VMware发布未来IT云生态载体Cloud　Harbor战略蓝图，旨在与各界参与者通力合作，共同促进创业和技术创新，推动云计算相关产业的发展，助力中国数字化转型进程。

　　而今年上半年，中国云计算市场格局仍在重塑和整合，投资、转型、收购等关键词频现。3月，紫光集团宣布投资120亿元进军公有云市场。6月8日，华云数据对外宣布已完成Pre-IPO轮10亿元融资。6月28日，UCloud接受中国移动投资公司的E轮战略投资。此外，Easystack　完成c+轮3亿融资、京东云战略投资Bo-Cloud博云近亿元、时速云宣布完成近亿元B轮融资。

　　资本的注入，让中国云计算产业发展迅猛也竞争异常。而面对竞争，郭尊华显得很平静。“有竞争对手太正常了，一些企业会选择性考虑开源的做法，不过VMware的产品有丰富的实战经验，我们本身也拥抱开源的做法，因此我不会把精力放在竞争对手上，而是放在客户的真正需求上。”这位大中华区总裁表示，相比坐在办公室，他更愿意去见客户，了解客户的需求。

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