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特斯拉中国建厂迷局：资金、产能困局难破

特斯拉中国建厂迷局：资金、产能困局难破
2018年07月21日 10:12 中国经营报
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特斯拉的“中国时刻”悄然来临。特斯拉的“中国时刻”悄然来临。

　　日前，特斯拉创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）现身上海和平饭店签下上海有史以来最大的外资制造业项目。据了解，特斯拉将在上海临港地区建设超级工厂，集研发、制造、销售等功能于一体，项目规划年产50万辆电动汽车。马斯克此前曾用“dreadnought（无畏战舰）”来形容该工厂。不过目前这一工厂尚未进入拿地阶段。

　　根据相关报道，接近项目的知情人士透露，工厂将位于泥城镇南面，在芦潮港一带。近日，《中国经营报》记者沿着南芦公路一带探访，看到好几片长满荒草的空地，不过规模较大的空地数量并不多。

　　而年产能规模50万辆的汽车工厂，也需要一笔数量可观的资金支撑。马斯克曾在发给公司员工的内部邮件中表示：“特斯拉在成立的15年中，从未实现年度的盈利。”同时特斯拉2018年第一季度业绩显示，该公司一季度营业收入为34.09亿美元，同比增长26.4%；净亏损7.85亿美元，亏损额同比接近翻倍。特斯拉在中国建厂的资金来自何处亦成为外界关注的焦点。

　　针对上海临港工厂的详细规划以及建厂的资金来源等问题，记者联系特斯拉中国相关负责人，对方表示：“目前以政府方面公布的消息为准，公司暂时没有更多详细内容可以透露。”同时，记者致函上海市经济和信息化委员会，截至发稿未获具体回复。

　　上海“收割”特斯拉

　　7月14日，正值上海入夏高温天，记者乘车来到位于上海市浦东新区的临港地区，这里将是特斯拉上海工厂的选址地。

　　此前，上海官方发布消息称，上海市政府和美国特斯拉公司签署合作备忘录，上海市市长应勇、特斯拉公司董事长兼首席执行官埃隆·马斯克出席并共同为特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心揭牌。上海市常务副市长周波与特斯拉公司副总裁任宇翔代表双方签约。

　　据悉，规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区，这是上海有史以来最大的外资制造业项目。

　　根据协议，上海市政府将积极支持特斯拉公司在上海设立集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉子公司和电动车研发创新中心，推动创新技术成果转化，加快全球化发展进程。

　　同时，特斯拉公司还与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂。同时揭牌的特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心，是特斯拉全球研发体系重要组成部分，主要从事电动汽车方面研发创新，将积极推动电动车创新技术成果转化。

　　随即，上海市政府召开发布会，对特斯拉落户上海做出回应。上海市经信委副主任黄瓯介绍称，“ 特斯拉的年产50万辆工厂位置在上海临港地区，下一步上海市政府将做好相应的支持工作，帮助他们尽快建成投产。至于特斯拉怎样建厂，跟谁合作，那是企业自己的商业行为。”

　　在D区一楼大厅，记者看到楼层索引显示203A所在公司为“上海星瀚船务代理有限公司”，并未发现与特斯拉公司相关线索。对此，特斯拉中国方面相关负责人亦对记者表示，目前特斯拉在上海仅有体验中心，上海公司注册地暂未有人员办公。

　　记者注意到，此前的5月10日，特斯拉（上海）有限公司成立，根据国家企业信用信息公示系统，TESLA MOTORS HK LIMITED（特斯拉汽车香港有限公司）100%控股特斯拉（上海）有限公司，法定代表人Xiaotong Zhu，为特斯拉中国区总裁朱晓彤的音译。

　　该企业的经营范围为“从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套服务，电动汽车展示及产品推广”。

　　数据显示，2017年，特斯拉在华销售约1.5万辆电动汽车，占到中国电动汽车市场3%的份额。同时，2017年特斯拉在华营收额突破20亿美元，约占特斯拉总营收的17%。据悉，此次上海之行结束后，马斯克还前往北京，协调应对新能源生产资质以及汽车贸易关税相关事宜。

　　而随着特斯拉的本土化生产，无论是传统车企还是造车新势力都将面临巨大压力。不过，也有业内人士在接受本报记者采访时将特斯拉比喻为苹果公司，苹果在推出iPhone后并没有做到一家独大，反而引爆市场，催生出小米、华为等智能手机巨头。未来国内车企必须与特斯拉同台竞技，也将引发行业鲇鱼效应。

　　对于特斯拉中国工厂最终落定上海，上海厚势网络科技有限公司CEO邓煜坤认为，这对于上海市乃至全国的新能源车市场都将带来利好。“特斯拉在上海建厂利于规范国内车市价格体系，随着特斯拉将整车、电池与自动驾驶等方面的先进技术带到中国，也会推进国内新能源车企的技术更新和产品升级。”

　　资金、产能困局难破

　　根据媒体报道，在获得所有必要的批准和许可后，特斯拉预计不久会开工建厂。从建厂到工厂正式生产需要两年左右的时间，然后再过两年至三年，其年产量最大可以达到50万辆。

　　同时有业内人士提出，筹建年产能25万辆纯电动车总装厂的投资总额就高达25亿美元至50亿美元，特斯拉上海工厂整体投资或超过百亿美元级别。

　　日前，马斯克在推特上公开了自己发给公司员工的内部邮件截图。他在邮件中表示：“特斯拉在成立的15年中，从未实现年度的盈利，因此盈利并不是驱动我们不断前行的动力，真正的使命是加速推动全球向可持续能源的转变，但是如果无法实现可持续盈利，使命也就无法实现。”

　　据彭博社报道，在特斯拉成立的前7年，资金主要来自于私人和风投基金，其中包括马斯克本人。2004年，特斯拉A轮融资750万美元时，马斯克捐赠630万美元；在2008年马斯克也曾主导筹集4000万美元的债务，应对当时资金危机；2010年5月，丰田成为特斯拉股东，并将弗里蒙特工厂低价出售；同年，美国能源部也曾授予特斯拉4.65亿美元的贷款。至2017年，特斯拉持有现金34亿美元，未偿债务达到94亿美元。

　　同时特斯拉公布的2018年第一季度业绩显示，该公司一季度营业收入为34.09亿美元，同比增长26.4%；净亏损7.85亿美元，亏损额同比接近翻倍。

　　负债累累的特斯拉建厂资金将来自何处？不愿具名的行业人士对记者表示，上海市政府可能给予相应支持。“工厂的拿地成本、政策扶持等，具体会给予多大力度的支持目前还未可知。”同时根据报道，资深汽车评论员Michael Dunne认为，特斯拉建设上海工厂的资金有可能会有来自腾讯的支持，毕竟腾讯持有特斯拉5%的股份。

　　不过，市场观察人士提出，特斯拉在华建厂的消息，短时间内似乎并不能解马斯克的燃眉之急，特斯拉当前仍难以摆脱产能受限而引起的交付困局。

　　数据显示，今年第一季度，特斯拉的总产量为34494辆，交付量为29980辆；第二季度总产量提高到53339辆，交付量提高到40740辆，这些交付量与特斯拉50万辆订单量相比，仍然相去甚远。

　　此外，对于特斯拉炙手可热的亲民车型Model 3 而言，市场分析公司Second Measure数据显示，截止到4月份，美国市场23%的Model 3订单被取消。马斯克在4月份表示Model 3的交付将推迟6~9个月后，当月有约18%的Model 3退订。虽然马斯克在7月初宣布，6月最后一周已实现Model 3周产量5000辆的目标。但这些车中的20%来自于特斯拉临时搭建的帐篷生产线，质量和性能也遭受着外界质疑。

　　汽车分析师万春雷接受记者采访时表示，特斯拉在产能上的困境主要是因为自动化工厂所导致，马斯克试图使用机器降低人工成本，但是整车制造中许多人工步骤依然无法被省略，与此同时，相比起经营了数十年的传统整车厂，特斯拉在供应链上的劣势很明显。

　　特斯拉在华建厂能否扭转业绩颓势，资金、产能之困如何破解、上海工厂建设时间表等等，目前还属于谜团。留给特斯拉的时间和机会有多少，等待时间一一去检验。

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