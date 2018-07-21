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英特尔跨入知天命之年：不能再靠摩尔定律打天下

英特尔跨入知天命之年：不能再靠摩尔定律打天下
2018年07月21日 09:31 新浪科技综合
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　　来源：cnbeta

　　摩尔定律——出自英特尔联合创始人戈登·摩尔（Gordon Moore）之手——意指：每两年芯片中集成的晶体管数量就会翻一番。但在摩尔最初发表在《电子学》杂志上的论文中，他的预测是，在1965-1975年这10年之间，芯片中集成的晶体管数量约每年会翻一番。后来在1985年发表的修订版论文中，摩尔把晶体管数量翻一番的时间改为了2年。

　　无论是否是故意的，摩尔定律及其制定的芯片发展节奏，一直是英特尔本身的一个核心部分。英特尔——其实也就是计算产业——的发展节奏一直是由它确定的。最近数年，英特尔确立了tick-tock芯片发布策略，一年发布更小架构尺寸（集成的晶体管数量增加）的芯片，隔年发布架构相同的改进版芯片。

　　令人遗憾的是，摩尔定律开始不那么奏效：晶体管尺寸已经相当小了（英特尔目前在开发10纳米制造工艺——一种原子级的尺寸），物理学定律已经开始阻碍芯片的发展。虽然缩小晶体管尺寸并非完全没有可能，但进一步缩小晶体管尺寸（晶体管数量也会相应增加）的速度将大大放慢，而且成本也越来越高昂。

　　芯片的发展速度已经开始放慢。2015年，时任英特尔CEO的科再奇（Brian Krzanich）表示，“最近两次技术升级已经表明，我们的节奏接近2年半而非2年。”英特尔的10纳米工艺已多次跳票，目前预计10纳米工艺芯片发布时间是2019年，标志着技术升级间隔将超过3年。

英特尔第八代酷睿芯片英特尔第八代酷睿芯片

　　英特尔已经发布了一代14纳米+芯片（Kaby Lake R）和一代14纳米++（Coffee Lake）芯片，它们都基于上一代架构，致力于提升电池续航时间和增加集成的内核数量，而非增加晶体管数量。

　　虽然业内提出针对这一问题的多种解决方案——其中包括创新性的新型晶体管、使用新材料、甚至考虑全新的计算机工作原理，但最终都会碰壁。

　　无论喜欢与否，英特尔都在发生变化。英特尔错过了以智能手机兴起为代表的新一波计算浪潮，不得不面对高通骁龙系列芯片称霸手机领域的局面，自己在智能手机领域几乎没有什么立足之地。

　　另外，在未来数年，Spectre和Meltdown漏洞的幽灵将继续挥之不去。AMD和高通等对手则卷土重来，在桌面和服务器领域试图挑战英特尔霸权。甚至有传言称苹果可能在考虑开发自己的计算机芯片。在科再奇因与属下关系不正常而下课后，英特尔还需要选聘一名能继往开来的新任CEO。

　　人们可能这样认为，在英特尔最需要它的时候，摩尔定律掉链子了。

　　不过，这未必一定是坏事。更慢的节奏，使得英特尔有更多时间对现有架构进行优化，最近卷土重来的AMD等公司将有更多时间赶超，推动市场竞争。最终，这会让所有人受益。

　　但这意味着未来英特尔必须求变、向前发展，而非仅仅依赖连绵不断的迭代周期。这一点在英特尔第八代酷睿芯片上已经初见端倪，四核和六核处理器成为了台式机和笔记本标配：借助并行多核处理技术，充分挖掘现有技术和晶体管数量的潜力，而非一味地提升原始处理能力。

　　今年早些时候史无前例的英特尔-AMD合作，催生出CPU-GPU混合芯片——集英特尔酷睿处理器与AMD Radeon显卡芯片于一体。英特尔以一种全新方式利用现有处理器技术，提供更高的性能和延长笔记本电池续航时间，而无需再与摩尔定律和分子物理学“死嗑”。

　　可能不会是目前，或甚至未来10年内，但摩尔定律迟早会失效。下一步的技术——或英特尔未来50年（不再依靠摩尔定律）的技术，可能会再次改变计算领域。

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