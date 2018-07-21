人像识别有高招 今年以来助铁警抓获1892人

车站人像识别技术助力铁警抓获在逃犯

近日，北京铁路警方运用人像识别、视频监控、分析研判等技术，在秦皇岛站一天查获4名公安部网上在逃人员。据统计，北京铁路警方2018年以来，在全局范围内利用人像识别系统查获141名在逃人员。

7月11日11时许，一名携带行李箱的中年男子出现在秦皇岛火车站出站口，当他步入出站通道时，人像识别系统自动报警，值勤室操作人员一面进行相关数据比对，一面指令执勤民警立即赶往出站口开展查缉。

民警赶到时出站口没有发现嫌疑人，民警们没有立即与职能部门取得联系，进一步扩大排查范围，经分析研判，1小时后在某会议中心将王某抓获。“抓到王某后，我们再次比对了网上通缉的照片和他本人，说实话，如果只是凭肉眼是很难将两者结合在一起的，人像识别系统确实在智慧警务中发挥了重要作用，改变了以往的查缉方式，既节省了不少警力又提高了工作效率。”办案民警说。

经查，王某从1996年开始利用在银行任职的工作便利挪用公款炒股，直至1999年事发时挪用公款达200余万元，后被当地检察院上网通缉。出逃后，先后去过延安、河南、南京、长沙等地，换了不少工作艰苦度日。最后，应聘于河南一家制药企业，当了一名药品销售员。潜逃期间王某漂白了身份，套用他人身份信息在各地活动。此次来秦皇岛参加业务培训，结束了自己的19年逃亡生涯。

随后几小时内，又有3名在逃人员相继落网。7月11日20时许，人像识别系统预警，一名潜逃12年并漂白身份的合同诈骗网上在逃男子被抓获。7月12日7时许，人像识别系统预警，发现因涉嫌诈骗被河北警方列为网上在逃人员的李某进入候车室，民警迅速赶赴现场，将李某抓获。

7月12日10时许，人像识别系统预警，因涉嫌故意伤害被河北警方列为网上在逃人员的王某某，在秦皇岛站准备乘坐高铁出行。民警随即进入车厢，将其控制。7月16日上午，北京铁路公安局对连续抓获多名网上在逃人员的秦皇岛站派出所值勤大队荣记集体三等功。

北京铁路公安局王旭章局长说：“秦皇岛站派出所积极探索人像识别系统新科技的实战应用，在短短的20多天时间里，就查获各类人员159人。”据统计，2018年以来，北京铁路警方利用和国内科研单位共同研发的人像识别系统已查获各类违法犯罪人员1892人，其中网上在逃人员141名。

文/本报记者 匡小颖

通讯员 庞贺雷 郑建伟 供图/警方