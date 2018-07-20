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微软股价再创新高 市值突破8000亿美元

微软股价再创新高 市值突破8000亿美元
2018年07月20日 22:34 新浪科技
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微软股价再创新高 市值突破8000亿美元
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　　新浪科技讯 北京时间7月20日晚间消息，受强劲的第四财季业绩的推动，微软股价今日再创新高，市值突破8000亿美元。

　　微软今日早些时候发布了截至6月30日的2018财年第四季度财报，营收为300.85亿美元，去年同期为256.05亿美元，同比增长18%。净利润为88.73亿美元，去年同期为利润80.69亿美元，同比增长10%。

　　由于云计算业务大幅增长，营收和净利润均超分析师预期，微软股价在盘后大涨3%。周四，微软股价收于104.40美元，市值达到8020亿美元。今日，微软股价以108.08美元开盘，再创新高。

　　受此影响，至少有6家投资机构调高了微软的目标股价。目前，分析师平均预期的微软目标股价为113.47美元，最高为130美元。

　　当前，业界对微软、苹果亚马逊和Alphabet四家公司的股价尤为关注，因为其中一家公司的市值有可能率先突破1万亿美元。目前，微软市值约为8230亿美元，Alphabet约为8260亿美元，亚马逊约为8870亿美元，而苹果约为9440亿美元。

　　摩根士丹利今年5月曾表示，微软市值有望在一年内突破1万亿美元。摩根士丹利预计，微软股价在未来12个月内将上涨33%，从而达到每股约130美元，意味着市值将达到约1万亿美元。(李明)

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