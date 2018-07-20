直击|苏宁发白皮书入局区块链 称正搭建商品溯源体系

新浪科技讯 7月20日晚间消息，苏宁今日发布了《苏宁区块链白皮书》，确认入局区块链。苏宁方面称，该技术主要应用于智慧零售、金融和物联网等应用场景。

“区块链技术构建的独特的信用机制等非常有前景”，苏宁科技集团副总裁乔新亮表示，苏宁区块链白皮书是苏宁联合内部各相关的技术、业务、职能体系，对区块链在智慧零售生态中的使用方式，落地场景，解决方案进行深入研究基础上的实践总结，着重给出了各场景下的具体解决方案，期望能给业界提供有价值的参考。

苏宁IT总部区块链研发中心技术总监姚平表示，基于智慧零售生态产业经营过程中的痛点而形成的创新产物，苏宁区块链技术目前主要有智慧零售、金融和物联网等领域的应用场景，可为业界提供切实可行的技术借鉴。

目前，苏宁正在利用区块链技术进行产品溯源工作， 还联合相关专业机构搭建了一套商品溯源体系，这套体系用区块链特点构成信用环境，数据一旦上链不可篡改，同时打破了信息的孤岛，在整个交易过程中，智能执行减少了人为失误和违规操作，降低了多方合作的成本。除此之外，在金融领域，苏宁利用区块链特有的构建信任机制，实现了广泛的应用。黑名单共享、信用证等区块链产品也相继落地，解决了传统金融交易中的痛点，使金融业务的开展更加透明。

苏宁方面称，目前已经有十余家银行与苏宁金融商谈进行区块链方面的合作，苏宁金融一期将建立黑名单共享平台，后期将建立金融数据共享平台和跨行业数据平台。（韩大鹏）