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韩国拟加大芯片项目支持力度 应对中国对手挑战

韩国拟加大芯片项目支持力度 应对中国对手挑战
2018年07月20日 22:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月20日晚间消息，韩国贸易、工业和能源部长白云揆(Paik Un-gyu)日前表示，韩国政府将加大对大型研发项目的支持，以开发尖端内存芯片，应对中国竞争对手的崛起。

　　当前，芯片是韩国最大的出口产品，而中国是全球最大的芯片市场。但由于中国计划投入巨额资金来推动本国芯片产业的发展，以降低对国外产品的依赖，导致业界对韩国芯片产业的长期前景感到担忧。

　　为此，白云揆日前在韩国国民大会小组会议期间表示：“政府正考虑支持设计及生产下一代存储芯片的大型项目，并计划在今年下半年进行初步可行性研究”

　　虽然三星电子和SK海力士等韩国科技巨头已经通过技术创新开发出了世界级内存芯片产品，但仍有专家呼吁韩国政加大对该行业的关注，以应对快速崛起的中国竞争对手的挑战。

　　事实上，韩国本土芯片制造商也担心，中国政府的举措可能会以比预期更快地速度缩小与韩国的技术差距。届时，如果产量得不到谨慎控制，将导致全球芯片价格暴跌。

　　白云揆说：“中国正加紧发展自己的半导体产业，以缩小与韩国的差距，这可能导致全球供应过剩。近期，内存芯片价格增速已经有所放缓，导致一些人认为‘超级周期’正接近顶峰。”(李明)

韩国芯片中国
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