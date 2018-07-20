最新世界500强：阿里腾讯京东成赢家 万达落榜有点冤

原标题：最新世界500强来了！阿里腾讯京东成大赢家，万达落榜有点“冤”

2018年7月19日晚，最新《财富》世界500强榜单公布。

曾几何时，“世界500强”这个响亮的金字招牌让中国人艳羡不已：榜单上除了少数中国央企之外，更多的位置被美国、欧洲和日本的公司占据。

而在今天，中国经济崛起的脚步已经清晰可见：今年中国公司共有120家上榜，非常接近美国的126家，远超日本（52家）。这是中国企业上榜数量连续15年增加。

尽管如此，每经小编注意到，榜单也反映出中国企业存在的部分问题。

从行业结构讲，中国的银行业依然垄断着超额利润，而所有上榜的房地产企业全部来自中国；在生命健康、食品、娱乐等与百姓民生息息相关的行业，中国没有企业上榜。

从社会贡献讲，在“最受景仰的公司”和“改变社会的公司”等衡量社会价值的榜单上，中国企业只有1家上榜。

前5名有3家中国企业

随着全球经济的复苏，在过去一年间全球大公司的经营状况显著改善。

2018年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元，较去年同比增加8.3%；总利润为创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年。

按照营业收入排名，沃尔玛连续第五年问鼎榜首，中国的国家电网、中石化和中石油分列第二到四位，排序与去年没有变化。荷兰皇家壳牌石油公司从第七位跃升至第五位，日本丰田汽车和德国大众汽车紧随其后。

按照利润总额来排名，科技巨头苹果公司高居榜首，排在第二位的是英美烟草集团，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司排名第三。利润榜前十位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。

财富中文网指出，中国银行业利用垄断地位获取超额利润的问题仍然没有解决。

美国上榜的8家银行平均利润为96亿美元；中国10家银行平均利润高达179亿美元，远远高于全部入榜中国公司的利润水平（31亿美元）。这10家银行的总利润占111家中国大陆上榜公司总利润的50.7%；作为对比，美国银行总利润仅占126家美国入榜公司的11.7%。

中国企业排名提高

在500强排名位次的变化上，今年上升最快的是中国的国家能源投资集团，跃升175位。

值得一提的是，排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国大陆，除了国家能源投资集团，其余七家是：阿里巴巴（上升162位）、腾讯（上升147位）、山东能源集团（上升138位）、厦门国贸（上升134位）、美的（上升127位）、厦门建发（上升126位）和碧桂园（上升114位）。

从行业看，所有的互联网服务公司排名均有大幅提升，它们是来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook。

另一方面，所有上榜的房地产行业企业均来自中国。

▲图片来源：视觉中国

伦敦政经学院最近指出：信息和通信技术行业的创新溢出效应最为明显，为其它技术创新的2倍。在500强榜单中，华为公司排名从去年的83位上升到72位。

而在美国的“传统强项”汽车制造业领域，中国企业实现了“逆袭”：

中国有7家上榜公司，美国仅有通用汽车和福特两家。

民营企业吉利公司过去一年跨越了百万销量门槛，在销量增幅和500强排名跃升幅度上位于国内行业首位。

不过特斯拉也在美国本土500强中跃升了123位，至第260位，成为去年进步幅度最大的美国企业。

上榜中国企业收益率下降

财富杂志特约撰稿人王志乐指出，纵向比较近年数据发现，上榜中国企业的销售收益率和净资产收益率这两个指标处在下行通道。

例如，2015年上榜中国公司销售收益率为5.6%，到了2017年只有5.1%；2015年上榜中国公司净资产收益率10.7%，到2017年只有8.9%。

▲资料来源：财富中文网

中国企业产业结构调整也面临巨大的挑战。

作为参照，2018年美国大公司中没有房地产、工程建筑和金属冶炼企业，却在IT、生命健康和食品相关等领域存在众多大公司；中国正好与此相反。

尤其在卫生健康/食品批发、保险管理式医疗、食品生产加工、娱乐等与人民生活和健康密切相关的产业里，有美欧、日本、巴西等国公司，中国却没有任何企业上榜。

此外，今年有8家中国企业跌出了500强排行榜，它们是：安邦保险集团、海航集团、中国华信能源有限公司、大连万达集团、中国国电集团公司、山西焦煤集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司和新华人寿保险股份有限公司等。

值得注意的是，有些企业跌出榜单并非因为行业周期因素导致营收下降。

2017年，安邦保险公司销售收入608亿美元，在今年榜单中能够名列139位。海航集团销售收入530亿美元，排名170位。中国华信能源公司销售收入438亿美元，排名222位。万达集团销售收入285亿美元，排名380位。

其中，海航集团和万达集团有相似之处，即过度运用杠杆扩张和非理性对外投资导致资金周转陷入困境。

其它几家企业则由于不同程度违法违规经营，被司法部门或监管部门调查或处理，导致企业经营困难。

这些“非正常”因素，需要引起格外注意。