原标题：比尔·盖茨的新投资：让阿尔茨海默症诊断像验血一样简单

澎湃新闻记者 贺梨萍

7月20日，比尔·盖茨在其官方微信公众号（gatesnotes）宣布，接下来，其在阿尔茨海默症研究领域的投资将通过一个叫做“诊断法加速器”（Diagnostics Accelerator）的新基金进行。该项目隶属于阿尔茨海默症药物发现基金会（ADDF），旨在促进产生大胆的新想法，用于更早、更好地诊断阿尔茨海默症。

比尔·盖茨和伦纳德·劳德（Leonard Lauder）、ADDF、杜比家族、查尔斯和海伦·施瓦布基金会（Helen Schwab Foundation）及其他捐赠者一起，投入超过3000万美元来启动“诊断法加速器”。

启动该项目源于比尔·盖茨对阿尔茨海默症针对过程的研究。

目前，阿尔茨海默症通常从一个认知测试开始。如果测试者表现不佳，医生就需要排除所有其他可能导致记忆丧失的原因，比如中风或营养不良。然后医生可以通过脊椎穿刺或者PET扫描来确认测试者是否患上了阿尔茨海默症。

比尔·盖茨提到，尽管这些测试已相当准确，但唯一能确诊这种疾病的方法只有死后的尸检。

上述诊断过程有两大问题。首先，它可能很贵且具有侵入性。比尔·盖茨提到，美国的大多数保险计划都不会报销阿尔茨海默症的诊断费用，病人通常得自己负担几千美元。与此同时，脊椎穿刺可能会让人感到害怕和不适，PET扫描则要求患者在40分钟内完全保持静止，这对任何人来说都很难做到，对阿尔茨海默症的患者而言则尤为困难。

其次，只有患者开始出现认知能力下降的症状，他们才会接受检查。而实际上，有研究表明，阿尔茨海默症在患者表现出症状的十多年前就开始损伤人的大脑。这可能就是我们需要开始治疗的时机，以获得有效药物的最佳治疗效果。

比尔·盖茨认为，我们需要一种更好的方法来诊断阿尔茨海默症，就像血液检查或眼科检查那样简单。他称，想象一个这样的世界，诊断阿尔茨海默症就像每年体检验血一样简单。

比尔·盖茨希望，这项投资能搭起一座桥，将学术研究和可靠的、价格可负担的、容易获得的诊断方法联结起来。比尔·盖茨表示，预计会有很多新玩家加入，他们有创新的想法，但之前可能没有资源去探索这些想法。并鼓励这些新玩家在“诊断法加速器”的网站上申请资金。

比尔·盖茨对阿尔茨海默症的投资兴趣始于去年。

2017年11月14日，比尔·盖茨宣布自己将投资阿尔茨海默症的研究。其第一步就是以个人名义向痴呆症发现基金（Dementia Discovery Fund）投资了5000万美元，这是一个致力于增加临床药物种类和发现治疗新目标的私募基金。

比尔·盖茨当时提到，大型制药公司中的大多数还在继续寻求β淀粉样蛋白和tau蛋白治疗方法。痴呆症发现基金是制药公司的有益补充，它支持一些初创公司去探索不那么主流的方法治疗痴呆症。