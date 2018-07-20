特斯拉电池供应商松下暂停从古巴进口钴 担心受制裁

新浪科技讯 北京时间7月20日晚间消息，松下公司今日表示，无法确定该公司为特斯拉电动汽车生产的电池中产自古巴的钴含量，但已经暂停了与供应商的合作。

两位知情人士之前向路透社表示，松下为特斯拉制造电池所使用的部分钴是由加拿大供应商Sherritt International在古巴开采的。

对此，松下今日表示，无法确定为特斯拉电动汽车生产的电池中产自古巴的钴含量，但已经暂停了与Sherritt International的合作。古巴目前正遭受美国的制裁，松下担心因使用古巴的钴而受到影响。

松下一发言人称：“我们已暂停与加拿大供应商的合作。”该发言人同时指出，Sherritt International供应的钴用来生产Model S和Model X电池，而且还是在今年2月份之后才开始使用的。

该发言人还表示：“针对古巴进口禁令的范围，松下还咨询了美国财政部下属的外国资产管制办公室。”

钴是锂离子电池的核心原料，一部智能手机电池通常需要使用约8克精炼钴，而一部电动汽车的电池所需含量是智能手机电池的1000倍以上。由于市场需求旺盛，今年2月份钴的价格增长了两倍多，当时每吨价格已超过8万美元。

因此年初时有报道称，苹果公司正在谈判，希望直接从开采商手中购买iPhone电池所需核心原料钴，以确保这种电池原料的充足供应。

松下今年5月底曾表示，计划在不远的将来开发不使用钴的汽车电池。松下电动汽车电池业务负责人田村健二(Kenji Tamura)当时称：“我们已经大幅降低了钴的使用量。在不远的将来，我们要彻底放弃使用钴。目前我们正为此而努力。”(李明)