特斯拉德国销量大跌33% Model 3或成马斯克“地狱”

新浪财经 7月20日消息， Model 3产能不足，退定量激增，上半年特斯拉在德销量惨淡，与去年同期相比大跌约1/3。特斯拉面临的压力远不止于此，资本市场上，特斯拉股价在过去的一个月内累计下跌8%。摩根大通分析师此前预计，由于Model 3的拖累，特斯拉的股价在2018年可能会下跌40%。

特斯拉近日披露的数据显示，6月当月特斯拉Model S和Model X两个车型在德国市场的累计销量仅为282辆，其上半年销量也不乐观，总计售出1254辆，较去年同期大跌33%。

近几周，倍受市场关注的车型Model 3退定量激增。华尔街分析师指出，目前特斯拉正在销售中的三种车型订单的退订率达到24%，比一年前翻了一番，退款额度超过新增订单额度。特斯拉的股票评级也随之被下调为“卖出”。

但德国电动车的销售情况与特斯拉的不景气恰恰相反。德国联邦交通管理局给出的数据显示，今年上半年，德国电动汽车销量增长64%，累计售出17234辆纯电动车，位居欧盟五大汽车市场之首。混合动力汽车以及插电式混合动力车的销量也有大增，分别为60904辆与16683辆。

从全球市场来看，特斯拉的交付量也令人担忧。第二季度，特斯拉交付总量达到40740辆车，其中Model 3有18440辆，占交付量的45%左右。Model S以及Model X在第二季度的交付量分别为10930辆与11370辆。

产能不足，在德销量大跌，资本市场的反应同样不乐观。今年一季度出现历史上最大的单季净亏损，净亏损7.85亿美元，去年同期的净亏损3.97亿美元，亏损同比扩大97.7%；每股亏损4.19美元。与2017年6月特斯拉公司股价峰值389.61相比，股价已经下跌近16%，而在过去的一个月内累计下跌了8%。

然而，特斯拉依然坚持着对Model 3实现毛利率为25%的长期目标。按照其预想，Model 3的产能增长及与之相关的利润增长能够为特斯拉带来新动力。在生产和交付量较为稳定的情况下，特斯拉认为第三季度业绩会有所回升。特斯拉方面预计，截止下月底，Model 3的周产量将增加到6000辆。特斯拉还预计电池相关业务的收入将增加，促使预期毛利率转负为正。（新浪财经 张蕾 实习生 李江彤）