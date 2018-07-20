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软银愿景基金寻求向商汤科技投资约10亿美元

软银愿景基金寻求向商汤科技投资约10亿美元
2018年07月20日 13:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月20日下午消息，据彭博社报道，知情人士透露，软银旗下愿景基金计划向商汤科技投资近10亿美元，入股这家全球估值最高人工智能创业公司。

　　知情人士表示，愿景基金和SenseTime仍在完善交易条款，最终的细节可能仍会调整。商汤科技今年已经宣布了两次融资，总额超过12亿美元。

　　商汤科技创立至今约4年时间，专门开发大规模人脸和图片识别系统，可以应用于中国规模庞大的监控系统。中国希望在2030年成为人工智能领域的领导者，并因此涌现出大批本土创业公司，商汤科技便是其中之一。

　　软银已经将中国作为愿景基金的主要投资目标之一。这个体量接近1000亿美元的基金已经成为全球最大的科技投资者。他们在机器人、网约车、电子商务和半导体等行业支持了大批企业。该基金已经入股了滴滴出行和众安保险。

　　商汤科技符合软银创始人孙正义的愿景，他希望投资于人工智能和数据主导的未来世界。其公司已经花费320亿美元收购英国芯片设计商ARM，孙正义认为这将成为人工智能发展的关键。

　　商汤科技拒绝对此置评。愿景基金尚未作出回应。

　　在软银之前，高通也在去年入股商汤科技，阿里巴巴和淡马锡控股今年4月也参与商汤科技6亿美元的一轮融资。(书聿)

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