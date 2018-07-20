直击|对话金山云CEO：云计算格局两年内不会大变

金山云CEO王育林

新浪科技讯 7月20日上午消息，同属雷军系，小米与金山云联系紧密。本周，双方联合推出了“1KM边缘计算”解决方案。金山云CEO王育林在接受新浪科技等采访时指出，双方在技术上会有更多协同，但不会过度依赖小米。此外，云计算领域的格局已趋于稳定，两年内不会有剧烈变化。

对小米过度依赖？

“小米生态中有很多跟云计算产业相通的部分”，在王育林看来，小米是家拥有生态的企业，无论是人工智能、大数据、物联网等，均与云计算密不可分。

王育林称，金山云对小米没有过度依赖，小米的收入在金山云收入的占比正在逐年下降，“2014年启动时，小米收入一度超过了70%，但现在只占到收入的20%多”，从这个角度来看，金山云越来越独立发展。但从另一个角度看，金山云正与小米在技术上进行了更多地协同，在马太效应的影响下，优势资源将趋于集中，并形成1+1>2的效应。

“无中生有做云计算的公司是很难的”，在王育林看来，纵观整个行业，小米有金山云，阿里有阿里云，腾讯则有腾讯云。而IT公司没有相关的互联网业务、资源和技术，凭空很难独立发展云业务。

值得一提的是，从去年开始，金山云开始涉足医疗、政务、金融、制造等领域。今年7月，日照人民政府就与金山云签署了战略合作协议，双方将围绕数据中心、政务云、医疗云等展开合作，共建金山日照智慧云谷。

“雷军的影响力对我们签约落地的帮助是巨大的”，王育林说，传统行业决策更加传统，决策者要知道这个公司是靠谱的，品牌价值就变得非常重要，“它的决策不会基于纯技术或者纯成本的判断，它更多要相信你的业务是稳定的，甚至你的企业是稳定的”。

故障能不能规避？

6月27日下午，阿里云平台出现访问故障。次日凌晨，阿里云回应称“运维上的一个操作失误，导致一些客户访问阿里云官网控制台和使用部分产品功能时出现问题”。

“这说明大家对云的依赖程度正在提升”，王育林表示，未来云公司出故障时会影响基本经济社会运转，但现阶段还没到这个程度。不止阿里云，包括AWS等亦发生过故障。

“有时候开发版本迭代，测试和灰度时都没有问题，但大规模上线时出问题了”。他相信，随着平台趋于完整，业务将愈发完善，各家的安全性和稳定性将越来越好。

他还强调，云计算故障在未来肯定可以规避。例如AWS，目前基本没有全局性问题，原因在于业务彼此独立，“这跟规模、时间都有关系”。

市场格局会变？

“两年内，没有企业能够撼动阿里云、腾讯云、金山云的地位”，王育林认为，云计算领域的格局已趋于稳定，在两年内不会有剧烈变化，“因为客户要用你的服务才会有涨幅，要有周期和过程，它没有爆炸式成长的模式”。

王育林称，云计算不算新市场，依然会存在激烈竞争。相较于阿里云，金山云是后入局者，这也意味着有较大的增长空间。几年后，行业格局肯定将出现变化，这是企业经营永远需要面对的问题。（韩大鹏）