两美国超级高铁公司获中国投资 贵州线路将开始建设

新浪科技讯 北京时间7月20日早间消息，据彭博社报道，洛杉矶两家开发超级高铁的初创公司于当地时间周四表示，它们已从几家受中国政府支持的公司获得融资承诺。

其中，Arrivo——一家由SpaceX前任高级工程师创建的超级高铁公司表示，它从中国通用技术公司那里获得了10亿美元的信贷额度。中国通用技术公司是一家位于北京的中国国有企业的子公司，主要业务包括提供金融帮助，以及在伊朗、土耳其等地建设高速铁路和其他基础设施项目。这10亿美元的信用额度将投入到一个使用了Arrivo公司技术的未来项目里，而非这家初创公司本身。

另一家公司——超级高铁交通运输科技公司（Hyperloop TT）则表示，其计划在中国贵州省铜仁建设一项里程为10公里的超级高铁，初始成本约为3亿美元。中国国有企业铜仁运输与旅游投资集团将提供一半的资金，并为剩下的一半寻找私人投资者。具体的测试路线还有待确定。

筹集潜在资金有助于解决超级高铁系统面临的最大障碍：高昂的成本。但凡在这一领域运作的企业——包括马斯克的Boring公司和理查德•布兰森（Richard Branson）的维珍超级高铁（Virgin Hyperloop）——均已经筹集了足够的资金来为自己的运营提供资金，但构建一个铁路系统所需的资金需要在一个又一个项目的基础上分别筹集。自马斯克向公众介绍了超级高铁概念以来的5年里，还没有哪家公司开发出商业级别的超级高铁。

Arrivo的CEO布罗甘·巴姆布罗甘（Brogan BamBrogan）表示：“有很多公司正在研究交通行业的未来解决方案，这很棒。修筑更宽阔的高速公路（以发展交通运输行业）从来不是一个好答案。”

大型基础设施项目通常是公私合营，由债务和股权共同承担。芝加哥市和Boring公司达成了一项试验性协议，将在芝加哥建立起一个所谓的循环系统，而不用纳税人的钱。

Arrivo说，它正在与美国丹佛市的官员就高铁可能的路线进行合作，但谈判仍处于早期阶段。丹佛市正在评估地区的交通状况，争取申办2030年冬季奥运会。Arrivo还表示，公司正在就其可能的融资选择和全球至少五个地区的建筑合作伙伴进行讨论，但拒绝透露这些地区的名字。

巴姆布罗甘的设想是在地铁区域的短途内以每小时200英里的超高速运载人和车辆。就像Boring公司一样，它也会采取“圆荚体”状的高铁穿过封闭管道的方式，减少阻力，抵御恶劣天气。其他公司的系统——如维珍公司以及Hyperloop TT的超级高铁系统则将运行更长的距离。

Arrivo的高管表示，中国通用技术公司的这笔资金可能会投入到世界各地（不一定是在中国）任何一个使用该公司技术的项目中去。这笔钱不会用于公司的运营。Arrivo联合创始人安德鲁·刘（Andrew Liu）说，这笔10亿美元的融资将足以建造起一个商业性质的、覆盖全市范围的高速环线系统，每段路线长约6至9英里。Arrivo中任一项目的潜在支持者们都可能会将中国通用技术公司的贷款与其他企业的资金结合起来。

中国通用技术公司和Arrivo的高管们自去年年末以来就一直在沟通。一位投资银行家同时向他们介绍了Arrivo的联合创始人大卫·彭德加斯特（David Pendergast）——当时，大卫和这位银行家都在香港工作。(青卡)