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亚马逊Alexa新应用能读懂手语 听力障碍人士将受益

亚马逊Alexa新应用能读懂手语 听力障碍人士将受益
2018年07月20日 08:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月20日早间消息，语音助手等工具已经证明，人工智能技术可以给人类带来便利。不过到目前为止，这类工具还无法很好地给聋人群体服务。计算机科学家阿比谢科·辛格（Abhishek Singh）开发了一种解决方案，让有听力障碍的人士可以像其他人一样体验亚马逊Alexa、谷歌助手和苹果Siri。

　　辛格此前在增强现实环境中开发了“超级马里奥”游戏而被外界所知。他此次开发的网页应用利用摄像头去读取手语，随后将手语翻译成语音，获得亚马逊Echo等智能音箱的回应。当Echo给出回应时，整个流程会反过来，让有听力障碍的人士能阅读到回复信息。

　　这款应用突破了亚马逊Echo Show提供的伪解决方案。后者在智能家居中心增加了屏幕，让聋人群体可以与智能家居助手互动。然而，这些用户仍然无法与Alexa进行真正的对话。辛格的方案解决了这个问题。

　　他在接受媒体采访时表示：“这个项目是个思想实验，灵感来源于观察各家公司推动语音助手作为交互方式的趋势。如果这些设备真的希望成为我们与家居环境互动或执行任务的核心，那么还需要考虑那些听不到或无法说话的人群。无缝的设计需要有包容性。”

　　在开发这个系统的过程中，辛格在机器学习平台TensorFlow中训练了人工智能系统。他通过摄像头对单词进行“签名”，教系统学习手语。随后，他加入了谷歌的文本到语音转换功能，将手语翻译成口语。辛格希望，未来亚马逊的产品能自行识别手语。(邱越)

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