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120家!财富500强中国公司数逼近美国 腾讯利润率最高

120家!财富500强中国公司数逼近美国 腾讯利润率最高
2018年07月20日 06:50 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 包雨朦 综合报道

　　美国东部时间7月19日上午，《财富》杂志（Fortune）官网公布了2018年“财富500强”榜单。沃尔玛连续第五年成为全球最大公司，而中国的三家公司——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单第二至第四位。

　　在上榜公司数量上，今年中国公司达到了120家，已经非常接近美国（126家），远超第三位的日本（52家）。自1995年《财富》世界500强排行榜同时涵盖了工业企业和服务性企业以来，中国是上榜企业数量增长最快的国家。

　　其中，13家中国公司首次上榜，分别是：招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团、青岛海尔。新上榜公司最多的行业是保险（3家）。青岛海尔则是电子与电子设备行业唯一一家中国新上榜公司。

　　根据财富中文网梳理，与上年相比，今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元，同比增加8.3%；总利润达到创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率则达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年。这些全球最大企业的经营状况在明显改善。

　　苹果仍高居利润榜首位，排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。

　　美国上榜的8家银行平均利润96亿美元。中国10家银行平均利润高达179亿美元，远远高于全部入榜中国公司的利润水平（31亿美元）。而这十家银行的总利润更是占了111家中国大陆上榜公司总利润的50.7%；作为对比，美国银行总利润仅占126家美国入榜公司的11.7%。

　　在利润率表现上，世界排名第一的公司是英美烟草集团，其利润率高达185%，远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中，利润率最高的是腾讯控股有限公司，超过30%。

　　在净资产收益率榜上，波音公司位居首位；而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电

　　在排名位次的变化上，今年上升最快的是国家能源投资集团，跃升175位。值得一提的是，排名跃升最快的前十家公司中有8家都来自中国大陆，除了国家能源投资集团，其余7家是：阿里巴巴（上升162位）、腾讯（上升147位）、山东能源集团（上升138位）、厦门国贸（上升134位）、美的（上升127位）、厦门建发（上升126位）和碧桂园（上升114位）。

　　从行业看，所有的互联网服务公司排名均有大幅提升，它们是来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook。而所有上榜的房地产行业企业均来自中国。

　　“财富500强”排行榜一直是衡量全球大型公司的著名榜单。由《财富》杂志每年发布一次。依据这个榜单的数据，人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。

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