惠普巨人转型：未来5至10年用3D打印颠覆制造业

惠普是最早一批诞生于上世纪30年代末的硅谷科技公司，总部位于Palo Alto。在传统PC业务增长放缓的背景下，这家成立至今已有近80年历史的企业正在掀起一场技术的变革。

目标瞄准12万亿美元制造业

在惠普新加坡园区的智能制造应用和研究中心，第一财经记者看到，协作机器人和自动运载智能工具正在有条不紊地工作，惠普在这里管理着全球50多条供应生产线。在另一个实验室里，工程师正在研究3D打印如何融入供应制造流程并快速制造原型及小批量零部件，而这些都将通过大数据来建立可预测的维护和质量模型，并最终提升流水线的生产效率。

惠普公司技术愿景及惠普科技创投全球总监Andrew Bolwell对第一财经记者表示：“四个大的趋势将会为人类带来快速创新，包括超级移动、三维转换、万物互联和智能设备。惠普作为科技的创新者和领导者，必须对新兴技术保持高度敏感。”

2015年惠普公司进行史上最大规模的分拆后，惠普现任CEO Dion Weisler掌舵企业分拆后惠普的创新和转型。他表示：“世界上没有神药，我们必须在很多方面都集中精力，只有当所有的这些都产生协同效应时，我们才能战胜竞争对手。”

惠普目前的年销售额已经达到520亿美元，激进投资者卡尔-伊坎正千方百计希望促成惠普与打印巨头施乐（Xerox）的合并。不过Weisler暗示合并可能性不大。他说道：“我认为惠普已经拥有完整的产品组合和市场竞争力。”

近年来，惠普力推创新项目3D打印机，部分原因也是因为Weisler本身就是3D打印技术的坚定支持者。他相信，3D打印能够颠覆全球价值12万亿美元的制造业市场。而到2021年，3D打印本身有望成为一个200亿美元规模的市场。不过，Weisler预测，3D打印真正实现普及仍然需要5到10年时间。

惠普亚太及日本地区总裁Alex Lalumiere日前在新加坡举行的惠普Imagine技术创新大会上对第一财经记者表示，包括3D打印、智能制造在内的数字化转型已经成为惠普公司面向未来新兴科技的战略重点。他说道：“我们正在和客户探讨利用3D打印等新技术加速和颠覆传统业务模式。3D打印将从根本上改变今天的供应链模式，拉近制造与消费者的距离。”

Bailey指出，3D打印已经不仅仅只是传统制造业有益的补充，它重新定义了制造业。据介绍，惠普的3D打印本身一半零部件都是由3D打印制造的。

3D打印技术诞生30多年以来，其应用已经发生很多改变，先是打印模型和样件，后来随着技术进步和材料的增多，逐步开始打印一些功能性产品。现在随着新兴技术的不断涌现，3D打印正在迈向批量化制造的新阶段，将直接参与传统制造业。

惠普3D打印部门亚太及日本地区负责人Alex Lalumiere对第一财经记者表示：“惠普3D打印的零部件和产品已经不仅限于原型，其中一半都进入到了实际的中小规模批量生产阶段，助力制造业的发展。过去几年，客户并不了解3D打印究竟能用来做什么，但惠普提供了工业级的生产制造解决方案，能够帮助客户解决实际的生产问题，这也是未来3D打印市场具有潜在增长动力的主要因素。”

在今年第二季度，惠普打印业务收入达52亿美元，其中包括3D打印机销售在内的商业打印业务收入同比增长27%。惠普方面未透露其中3D打印收入的占比。Lalumiere对第一财经记者表示：“惠普的3D打印市场刚刚起步，鉴于制造业的不断增长的需求，这一领域未来将会呈现出指数级的增长。”

去年，惠普以11亿美元收购了三星的打印机业务，扩充自己的产品线，使其具有更多元化的市场竞争力。

上个月，惠普和国内3D打印技术供应商广东兰湾智能合作的首个工业级的3D打印定制中心在广东大沥落地。与3D打印个性化定制不同，该中心主要面向3D打印批量化的生产。首批10台惠普3D打印系统能满足汽车零部件批量生产的需求。此外，该中心每年能够为2万多家中小制造业企业提供从设计端到应用端，从应用端到产品端的配套服务，推动传统制造业企业加快从研发到设计再到创造的进程。

中国3D打印技术产业联盟执行理事长、广东兰湾智能科技董事长罗军此前接受媒体采访时指出：“随着3D打印速度大幅提升、精度和强度改善以后，3D打印已经开始从个性化定制向批量化定制转变，这是3D打印产业发展新的趋势。”

根据IDC提供的数据，全球3D打印市场规模今年预计将会增长20%至120亿美元，其中包括打印机、打印材料、软件和服务方面的支出。3D打印将率先在汽车、医疗器械、教育等领域实现工业级量产。

高性能PC成本持续增长

PC和打印机业务是2015年惠普分拆后的核心业务，公司更加聚焦硬件技术的发展。Bailey对第一财经记者表示：“惠普的战略一直是依靠核心业务支持增长。”完成分拆三年以来，惠普股价上涨超过一倍，连续六个季度实现两位数盈利，惠普目前已经成为全球最大的PC电脑公司。

根据研究机构IDC最新发布的PC市场研究报告，今年二季度，全球PC市场录得了6年来的最好季度表现，PC出货量同比增长2.7%。其中，惠普以23.9%的市场占有率登上个人电脑销售榜首，联想以22.1%的市场占有率位居第二，戴尔名列第三。

另据研究机构Gartner分析预测，全球PC、平板电脑与手机出货量将在2018年保持平稳增长，增幅约0.9%，市场规模达到22.8亿美元。

Gartner指出，PC市场发展的一个特点是价格将继续提升。Gartner研究总监Ranjit Atwal对第一财经记者表示：“2018年，由于新型晶圆产能缺乏，PC市场发展仍然停滞不前。因此，PC厂商将在2018年继续提高价格。更大的屏幕和更多的图形板也意味着成本上升，导致企业和家庭购买者需要在硬件上花销更多。”

在截至今年4月的财季中，惠普投资显著增长，达6.21亿美元。这些投资除了用于3D打印、新材料、游戏、云业务、虚拟现实和增强现实、人工智能、网络安全等新兴领域，也包括在高性能计算机方面的投入。

Bailey承认，计算机性能的增强这也意味这成本的上涨。不过他对第一财经记者表示：“只要是能够被证明为消费者和企业带来价值的投资，就是有意义的。”惠普日前发布了面向全球设计师、建筑师、创意专业人士、OEM的入门级的惠普Z系列工作站，为专业人士提供更加强大的计算性能方面的支持。

Gartner预测，虽然PC市场对价格非常敏感，但业务需求正在向顶级机型（Ultramobile）这类高端PC设备转移，其价值更高。Gartner估计2018年顶级机型的出货量将增加12%。

Bailey对第一财经记者表示，中国PC市场对于惠普而言至关重要，中国占全球设备支出的20%以上。Gartner预计，2018年，中国传统PC市场出货量预计将下降1.7%至3850万台，不过仍占全球传统PC出货量的21%。